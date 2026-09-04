Гандболистка «Башкирии» перенесет операцию из-за травмы

Нападающая гандбольного клуба «Башкирия» Екатерина Тарабрина получила травму во время матча Спартакиады народов России в Тольятти. Ей предстоит перенести операцию, сообщили «Башинформу» в пресс-службе клуба.

«На Спартакиаде за 10 дней сыграли 8 матчей. На фоне усталости случилась беда. Екатерина Тарабрина получила разрыв передней крестообразной связки. Ей сделают операцию, восстановление займет 6 месяцев», — сообщили в клубе.

Ранее Башинформ сообщал, что башкирские гандболистки впервые в своей истории вошли в топ‑10 на Спартакиаде народов России.