ФК «Уфа» сыграет 500-й матч в чемпионатах страны

ФК «Уфа» 5 сентября дома сыграет против подмосковного «Велеса». Для уфимской команды этот матч станет 500-м в чемпионатах страны.
За предыдущие 499 матчей «Уфа» одержала 166 побед, 150 раз сыграла вничью и потерпела 183 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 510:536.
ФК «Уфа» на старте сезона в 8 матчах набрала 15 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Нефтехимик» в Нижнекамске благодаря голу Агеяна.
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