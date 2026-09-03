В Башкирии 745 спортсменов вошли в сборные России

В Башкирии спортом регулярно занимаются 2,4 миллиона человек — это 64% населения региона в возрасте от 3 до 79 лет. Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал, что для них в регионе работают 13 548 спортивных объектов.

«Численность спортсменов, включённых в список кандидатов в сборные команды России, с 2018 года выросла более чем на 80%. По итогам 2025 года этот показатель достиг 745 человек. Это исторический максимум для республики», — подчеркнул премьер-министр.

Эти успехи стали возможны благодаря системной поддержке спорта в республике. В настоящее время в регионе действует 8 мер поддержки спортсменов и тренеров. Среди них — стипендии для спортсменов до 18 лет, содействие в трудоустройстве талантливых спортсменов, материальное поощрение за победы в соревнованиях, пожизненные государственные стипендии олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским чемпионам и призерам и их тренерам. В 2026 году стипендии получают 219 юных спортсменов. За 2021–2025 годы на эти цели направлено 158,7 млн рублей.

Только за последние пять лет в Башкирии построены пять крупных спортивных центров, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, четыре крытые ледовые арены и три бассейна, реконструированы три стадиона.

Кроме того, опыт Башкирии по реализации программы «Сельский тренер» лег в основу федеральной программы «Земский тренер». В 2026–2028 годах в рамках федеральной программы планируется поддержать 66 работников сферы физической культуры и спорта. По итогам первого конкурсного отбора поддержку уже получили шесть человек. В сентябре стартует второй отбор на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей.

«Для нас принципиально важно, чтобы талантливый ребенок имел возможность заниматься спортом независимо от того, живет он в Уфе или в небольшом муниципалитете. Именно поэтому мы развиваем проекты «Сельский тренер», «Городской тренер», а теперь и «Земский тренер». Это одновременно и поддержка тренера, и инвестиция в будущее наших детей и всего спорта Башкирии», — подчеркнул министр спорта Руслан Хабибов.

Отдельное направление работы — повышение уровня социальной защищенности педагогов-тренеров. Благодаря наделению тренеров статусом педагогического работника и возвращению в спортивные школы должности тренера-преподавателя удалось довести их заработную плату до средней зарплаты педагогических работников региона.

С 2022 года в Башкирии также реализуется государственный социальный заказ на оказание услуг по спортивной подготовке. Программы реализуются по 12 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Механизм позволяет привлекать негосударственные физкультурно-спортивные организации и предоставлять детям возможность заниматься спортом на безвозмездной основе.

Продолжается и поддержка спортсменов в получении высшего образования. В 2025 году по 15 видам спорта за счет средств республиканского бюджета в Башкирский институт физической культуры были зачислены 25 спортсменов. С 1 сентября 2026 года обучение начнут еще 26 спортсменов по 15 видам спорта.

«В республике сформирована целостная система выявления и поддержки талантливых спортсменов и тренеров. Необходимо совершенствовать условия для подготовки спортсменов высокого класса, чтобы укреплять конкурентоспособность башкирского спорта на всероссийском и международном уровне. При этом ключевая задача — сохранить и укрепить тренерский состав», — сказал Андрей Назаров.

Ранее спортсмены Башкирии завоевали первые медали на Всемирных играх кочевников.