Блогер из Уфы Рустам Набиев готовится к марафону на 42,2 километра

Уфимский блогер Рустам Набиев примет участие в международном марафоне. Он планирует преодолеть всю дистанцию 42,2 км на коляске.

Параспортсмен в соцсетях рассказал, что хочет прежде всего получить удовольствие от марафона и заодно проверить качество уфимских дорог.

«Хочу для себя понять, насколько мои возможности ограничены или не ограничены, то есть насколько они безграничны, и где есть определенный порог, который я не смогу перейти», — рассказал Набиев.

Уфимский международный марафон пройдет 13 сентября. Участники могут выбрать дистанции: 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 км, эстафету 4х10,5 км.

Ранее Башинформ сообщал, что уфимский блогер и альпинист Рустам Набиев покорил Эверест.