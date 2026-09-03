Блогер из Уфы Рустам Набиев готовится к марафону на 42,2 километра

Уфимский блогер Рустам Набиев примет участие в международном марафоне. Он планирует преодолеть всю дистанцию 42,2 км на коляске.
Параспортсмен в соцсетях рассказал, что хочет прежде всего получить удовольствие от марафона и заодно проверить качество уфимских дорог.
«Хочу для себя понять, насколько мои возможности ограничены или не ограничены, то есть насколько они безграничны, и где есть определенный порог, который я не смогу перейти», — рассказал Набиев.
Уфимский международный марафон пройдет 13 сентября. Участники могут выбрать дистанции: 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 км, эстафету 4х10,5 км.
Ранее Башинформ сообщал, что уфимский блогер и альпинист Рустам Набиев покорил Эверест.
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