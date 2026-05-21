Уфимский блогер и альпинист Рустам Набиев покорил Эверест

Блогер и альпинист Рустам Набиев покорил самую высокую точку мира – гору Эверест. Его восхождение завершилось сегодня, 21 мая. На вершину 8,8 тысячи метров он поднялся исключительно с помощью рук, вновь став первым альпинистом в мире, который осмелился пройти такой путь на руках.

«У меня получилось! Я на вершине мира. Плачу сейчас. Не знаю, то ли от радости, то ли от того, что живой, то ли от того, что космически устал… Просто плачу без остановки, – написал он. – Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца».

Напомним, экспедиция к Эвересту стартовала еще в начале апреля. Ранее Рустам Набиев поднялся на гору «Мера Пик» высотой 6476 метров, где проходил акклиматизацию и готовился к экстремальному восхождению. Вершина Эвереста находится в 21 километре от базового лагеря. Путь к самой вершине Рустам Набиев начал в свой день рождения, 14 мая.

За последние пять лет альпинист на руках поднялся на вершины Эльбруса (5642 м / 5621 м), Манаслу (8163 м), Арарата (5165 м), Казбека (5033 м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа (6962 м), пик Любви (2124 м) и Иремеля (1589 м).