Блогер из Уфы начал восхождение на Эверест

Блогер из Уфы Рустам Набиев, оставшийся без обеих ног после обрушения казармы в Омске, в свой день рождения начал восхождение на самую высокую точку мира — вершину Эверест. Об этом сообщил глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.
Экспедицию к Эвересту блогер начал еще в начале апреля. В эти дни он поднялся на гору «Мера Пик» высотой 6476 метров, где проходил акклиматизацию и готовился к экстремальному восхождению.
Вершина Эвереста находится в 21 километре от базового лагеря. Блогер отмечает, что маршрут будет крайне сложным. Ему предстоит преодолевать отвесные ледники и скалы, а также быть готовым к возможным снежным и ледяным лавинам.
«Свой новый год жизни я встречаю здесь, в базовом лагере Эвереста. А самое символичное, именно сегодня я ухожу в маршрут к вершине Эвереста. Для меня было очень важно сделать этот шаг именно сегодня. Начать этот путь в свой новый год жизни», – поделился блогер в соцсетях.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Рустам Набиев – первый и единственный в мире человек, который поднимается в горы только на одних руках, без посторонней помощи. За пять лет он покорил обе вершины Эльбруса (5642 м /5621 м), Манаслу (8163 м), Арарат (5165 м), Казбек (5033м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа, (6962 м), пик Любви (2124 м) и Иремель (1589 м).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.