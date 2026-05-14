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12:40 (UTC+5), 14 Мая 2026

Блогер из Уфы начал восхождение на Эверест

Фото: соцсети | глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев
Инсаф Хужабирганов

Блогер из Уфы Рустам Набиев, оставшийся без обеих ног после обрушения казармы в Омске, в свой день рождения начал восхождение на самую высокую точку мира — вершину Эверест. Об этом сообщил глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.

Экспедицию к Эвересту блогер начал еще в начале апреля. В эти дни он поднялся на гору «Мера Пик» высотой 6476 метров, где проходил акклиматизацию и готовился к экстремальному восхождению.

Вершина Эвереста находится в 21 километре от базового лагеря. Блогер отмечает, что маршрут будет крайне сложным. Ему предстоит преодолевать отвесные ледники и скалы, а также быть готовым к возможным снежным и ледяным лавинам.

«Свой новый год жизни я встречаю здесь, в базовом лагере Эвереста. А самое символичное, именно сегодня я ухожу в маршрут к вершине Эвереста. Для меня было очень важно сделать этот шаг именно сегодня. Начать этот путь в свой новый год жизни», – поделился блогер в соцсетях.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Рустам Набиев – первый и единственный в мире человек, который поднимается в горы только на одних руках, без посторонней помощи. За пять лет он покорил обе вершины Эльбруса (5642 м /5621 м), Манаслу (8163 м), Арарат (5165 м), Казбек (5033м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа, (6962 м), пик Любви (2124 м) и Иремель (1589 м).

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