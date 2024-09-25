Наш соотечественник Рустам Ильгизович Набиев не нуждается в представлении. Многие из нас знают его как успешного блогера, мирового рекордсмена по покорению гор на руках. Но мало кому известно, что он истинный патриот своей Родины и человек с большим добрым сердцем.
Рустам Набиев родом из села Рапатово Чекмагушевского района. В 2015 году во время службы в армии с ним произошла трагедия. В казарме, где жили солдаты, обрушились перекрытия. Набиев остался под завалами. Из-за травм врачам пришлось ампутировать ему обе ноги. Он стал инвалидом первой группы.
Однако, вопреки всем обстоятельствам, сегодня Рустам Набиев мотивирует своим примером миллионы людей, следящих за его жизнью в соцсетях. Он счастливый семьянин, воспитывает двух дочерей, занимается общественной деятельностью и покоряет самые высокие горы в мире.
Набиев трижды поднимался на Эльбрус — самую высокую горную вершину России, покорил самые высокие горы в мире — Килиманджаро, Манаслу, Аконкагуа, прогулялся до пика Арарата. В этом году он снова планирует подняться на Эльбрус, а затем взобраться на восьмитысячник Чо-Ойю в Китае. А еще альпинист мечтает посетить горы в Антарктиде, взойти на Эверест и полететь в космос.
При каждом своем восхождении на вершины Рустам Набиев берет с собой флаги России и Башкортостана. А в январе 2023 года на высочайшей вершине Южной Америки — Аконкагуа побывал и флаг Чекмагушевского района.
Рустам Набиев не только не забывает о своей малой родине, но и участвует в благоустройстве своего села, часто выступает спонсором различных районных мероприятий. Так, на собственные средства он сделал ремонт и закупил спортинвентарь для тренажёрного зала при СДК села Рапатово.
Проекты «Атайсал» и «Доступная среда» для Набиева не просто слова — это призыв к действию. Несмотря на свою занятость, он уделяет пристальное внимание вопросам доступной среды для таких же инвалидов, как сам, не только в Уфе, но и в других городах. Он также активно поддержал Главу Башкирии Радия Хабирова, который объявил 2024 год в республике Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, он встречается в госпиталях с ранеными ребятами, поддерживая их в трудные минуты.
«Я не один раз посещал наших бойцов на СВО. Сам лично привозил ребятам машину в Донецк. Также посетил военные госпитали, общался с ранеными. К сожалению, бывает так, что военнослужащие возвращаются домой с различными травмами. И им нужно помочь вернуться в привычную жизнь, не бросать, не забывать, а поддержать. Главное, чтобы все это не осталось красивыми заголовками, а было закреплено реальными действиями и результатами. Я сам, как человек, передвигающийся на инвалидной коляске, с первой группой инвалидности, буду рад оказать любую помощь и содействие в решении данных вопросов. Кто знает, возможно, Уфа станет первым доступным городом в нашей стране?!» — прокомментировал он инициативу Главы республики.
Стоит отметить, что за свою общественную деятельность Рустам Набиев указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы.
«На мой взгляд, желание помогать, творить добро заложено в генах человека, это качество, с которым ты рождаешься. Сколько себя помню, всегда старался помогать людям. Понятно, что не всегда на это были финансовые возможности, но и тогда я старался помогать своими делами, условно говоря, принести, подать что-то бабушкам. Это было всегда, я даже не могу сказать, что это только сейчас пришло. Я всегда был добрый и несу эту доброту через всю свою жизнь. И я очень рад на самом деле, что, дойдя до такого уровня жизни, не потерял это качество в себе, и со временем оно становится только шире», — поделился блогер.
Рустам Набиев считает, что доброта рождается от чувства благодарности. В свою очередь, только благодарный человек может быть счастливым.
«Когда я помогал, потом мне помогали, теперь я снова помогаю этим людям и многим другим. Не зря говорят: делай добро и оно обязательно к тебе вернется в многократном размере, — рассуждает герой проекта «Счастье — это вместе». — Когда со мной произошло то самое событие и я лишился ног, была очень сильная поддержка со стороны, этого невозможно забыть. Мне собирали деньги на лечение, в том числе многие мои земляки, я очень благодарен им за это и стараюсь отплатить добром за добро. Я вижу в этом для себя большую миссию, большую силу, это меня вдохновляет. На самом деле, помогать людям, будучи человеком со статусом ОВЗ, и иметь возможность помогать — это круто».
Добавим, что в рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции [email protected] с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.