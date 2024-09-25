Рустам Набиев не только не забывает о своей малой родине, но и участвует в благоустройстве своего села, часто выступает спонсором различных районных мероприятий. Так, на собственные средства он сделал ремонт и закупил спортинвентарь для тренажёрного зала при СДК села Рапатово.

Проекты «Атайсал» и «Доступная среда» для Набиева не просто слова — это призыв к действию. Несмотря на свою занятость, он уделяет пристальное внимание вопросам доступной среды для таких же инвалидов, как сам, не только в Уфе, но и в других городах. Он также активно поддержал Главу Башкирии Радия Хабирова, который объявил 2024 год в республике Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, он встречается в госпиталях с ранеными ребятами, поддерживая их в трудные минуты.

«Я не один раз посещал наших бойцов на СВО. Сам лично привозил ребятам машину в Донецк. Также посетил военные госпитали, общался с ранеными. К сожалению, бывает так, что военнослужащие возвращаются домой с различными травмами. И им нужно помочь вернуться в привычную жизнь, не бросать, не забывать, а поддержать. Главное, чтобы все это не осталось красивыми заголовками, а было закреплено реальными действиями и результатами. Я сам, как человек, передвигающийся на инвалидной коляске, с первой группой инвалидности, буду рад оказать любую помощь и содействие в решении данных вопросов. Кто знает, возможно, Уфа станет первым доступным городом в нашей стране?!» — прокомментировал он инициативу Главы республики.