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25 Сентября , 11:49
Счастье - это вместе

Благодарность делает меня счастливым — Рустам Набиев

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Наш соотечественник Рустам Ильгизович Набиев не нуждается в представлении. Многие из нас знают его как успешного блогера, мирового рекордсмена по покорению гор на руках. Но мало кому известно, что он истинный патриот своей Родины и человек с большим добрым сердцем.

Рустам Набиев родом из села Рапатово Чекмагушевского района. В 2015 году во время службы в армии с ним произошла трагедия. В казарме, где жили солдаты, обрушились перекрытия. Набиев остался под завалами. Из-за травм врачам пришлось ампутировать ему обе ноги. Он стал инвалидом первой группы.

Однако, вопреки всем обстоятельствам, сегодня Рустам Набиев мотивирует своим примером миллионы людей, следящих за его жизнью в соцсетях. Он счастливый семьянин, воспитывает двух дочерей, занимается общественной деятельностью и покоряет самые высокие горы в мире.

соцсети Рустама Набиева
соцсети Рустама Набиева
Фото:соцсети Рустама Набиева

Набиев трижды поднимался на Эльбрус — самую высокую горную вершину России, покорил самые высокие горы в мире — Килиманджаро, Манаслу, Аконкагуа, прогулялся до пика Арарата. В этом году он снова планирует подняться на Эльбрус, а затем взобраться на восьмитысячник Чо-Ойю в Китае. А еще альпинист мечтает посетить горы в Антарктиде, взойти на Эверест и полететь в космос.

При каждом своем восхождении на вершины Рустам Набиев берет с собой флаги России и Башкортостана. А в январе 2023 года на высочайшей вершине Южной Америки — Аконкагуа побывал и флаг Чекмагушевского района.

соцсети Рустама Набиева
соцсети Рустама Набиева
Фото:соцсети Рустама Набиева

Рустам Набиев не только не забывает о своей малой родине, но и участвует в благоустройстве своего села, часто выступает спонсором различных районных мероприятий. Так, на собственные средства он сделал ремонт и закупил спортинвентарь для тренажёрного зала при СДК села Рапатово.

Проекты «Атайсал» и «Доступная среда» для Набиева не просто слова — это призыв к действию. Несмотря на свою занятость, он уделяет пристальное внимание вопросам доступной среды для таких же инвалидов, как сам, не только в Уфе, но и в других городах. Он также активно поддержал Главу Башкирии Радия Хабирова, который объявил 2024 год в республике Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, он встречается в госпиталях с ранеными ребятами, поддерживая их в трудные минуты.

«Я не один раз посещал наших бойцов на СВО. Сам лично привозил ребятам машину в Донецк. Также посетил военные госпитали, общался с ранеными. К сожалению, бывает так, что военнослужащие возвращаются домой с различными травмами. И им нужно помочь вернуться в привычную жизнь, не бросать, не забывать, а поддержать. Главное, чтобы все это не осталось красивыми заголовками, а было закреплено реальными действиями и результатами. Я сам, как человек, передвигающийся на инвалидной коляске, с первой группой инвалидности, буду рад оказать любую помощь и содействие в решении данных вопросов. Кто знает, возможно, Уфа станет первым доступным городом в нашей стране?!» — прокомментировал он инициативу Главы республики.

соцсети Рустама Набиева
соцсети Рустама Набиева

Стоит отметить, что за свою общественную деятельность Рустам Набиев указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы.

«На мой взгляд, желание помогать, творить добро заложено в генах человека, это качество, с которым ты рождаешься. Сколько себя помню, всегда старался помогать людям. Понятно, что не всегда на это были финансовые возможности, но и тогда я старался помогать своими делами, условно говоря, принести, подать что-то бабушкам. Это было всегда, я даже не могу сказать, что это только сейчас пришло. Я всегда был добрый и несу эту доброту через всю свою жизнь. И я очень рад на самом деле, что, дойдя до такого уровня жизни, не потерял это качество в себе, и со временем оно становится только шире», — поделился блогер.

Рустам Набиев считает, что доброта рождается от чувства благодарности. В свою очередь, только благодарный человек может быть счастливым.

ИА«Башинформ»
ИА«Башинформ»
ИА«Башинформ»
ИА«Башинформ»
Фото:ИА«Башинформ»

«Когда я помогал, потом мне помогали, теперь я снова помогаю этим людям и многим другим. Не зря говорят: делай добро и оно обязательно к тебе вернется в многократном размере, — рассуждает герой проекта «Счастье — это вместе». — Когда со мной произошло то самое событие и я лишился ног, была очень сильная поддержка со стороны, этого невозможно забыть. Мне собирали деньги на лечение, в том числе многие мои земляки, я очень благодарен им за это и стараюсь отплатить добром за добро. Я вижу в этом для себя большую миссию, большую силу, это меня вдохновляет. На самом деле, помогать людям, будучи человеком со статусом ОВЗ, и иметь возможность помогать — это круто».

Добавим, что в рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции [email protected] с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:фсгорбгрантырбсмигрантырб
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