Лыжники из Башкирии смогут выступить на международных турнирах

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе на сезон-2026/27. Отменены проверки спортсменов, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«FIS долгое время оставалась одной из наиболее жёстко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Поэтому сегодняшнее решение FIS — важный шаг. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном», — отметил Дегтярев.

Башкирию на международных соревнованиях могут представить трехкратная чемпионка России по горнолыжному спорту Танзила Исраилова, чемпион России Всеволод Мартынов, горнолыжницы Мирослава Жаркова и Амалия Габдюшева.

Вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов сообщил, что российских спортсменов допустили сразу в нескольких дисциплинах — лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде.

«Для Башкортостана это особенно важно. У нас есть спортсмены, для которых международные старты — не абстрактная перспектива, а конкретная возможность продолжить спортивную карьеру на более высоком уровне. Один из таких примеров — Танзила Исраилова из Белорецка. Воспитанница нашей республиканской СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду за последние два года стала настоящим лидером российского горнолыжного спорта. В 2025 году Танзила впервые за 15 лет принесла Башкортостану золото чемпионата России по горнолыжному спорту, причем сразу в двух дисциплинах — слаломе и слаломе-гиганте. В январе 2026 года она выиграла этап Кубка России в слаломе-гиганте, а затем стала чемпионкой России в параллельном слаломе», — написал Руслан Хабибов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с атлетов из России.