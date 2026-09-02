Игроки «Салавата Юлаева» вернулись к тренировкам после травмы

Игроки «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов и Евгений Кулик начали тренироваться в общей группе. Хоккеисты после долгого восстановления впервые вышли на лед, сообщили в уфимском клубе.

Когда они смогут выступать на матчах, не уточняется.

«Салават Юлаев» начнет новый сезон серией выездных матчей. 5 сентября уфимская команда встретится с череповецкой «Северсталью», а 7 сентября «юлаевцев» ждет игра с «Авангардом» в Омске.