ФИБА сняла все ограничения с российских баскетболистов

Международная федерация баскетбола приняла решение полностью отменить ранее действовавшие ограничения в отношении российских баскетболистов. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Также речь идет о снятии ограничений тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц. Вопрос участия сборных России в Олимпиаде 2028 года будет обсуждаться на центральном совете FIBA в декабре этого года.

«Приветствую решение исполнительного комитета FIBA о снятии ограничений с наших и белорусских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и баскетболе 3×3. Хороший пас для тех федераций, которые еще не приняли аналогичного решения», — написал Дегтярев.

В апреле Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных 3×3 среди юниоров.

Напомним, сегодня сборная Башкирии выходит на паркет 1/4 финала II летней Спартакиады народов России. Башкирские баскетболисты сыграют против команды Удмуртской республики.