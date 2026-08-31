Баскетболисты Башкирии вышли в плей-офф на Спартакиаде народов России

Баскетболисты Башкирии одержали две победы на Спартакиаде народов России и вышли в плей-офф. В первый день соревнований они обыграли команду Санкт-Петербурга (86:80), а сегодня одержали уверенную победу над сборной Челябинской области — 106:85.

Команда Башкирии на турнире потерпела одно поражение, уступив команде Свердловской области со счетом 76:98. На данный момент башкирские спортсмены поднялись на 1-е место в группе А и обеспечили себе выход в плей-офф.

Сборная команда республики состоит из баскетболистов уфимского клуба «Динамо». Главным тренером является — наставник «Динамо-2» Евгений Горев.