В Башкирии пропал нуждающийся в помощи врачей уфимец

С начала июля продолжаются поиски 34-летнего Азата Гарипова из Уфы. По данным ДПСО «БаРС», мужчина был одет в синюю футболку, чёрные шорты и сланцы.
Особые приметы — рост 170 см, среднее телосложение, чёрные волосы, карие глаза.
Отмечается, что жителю требуется медицинская помощь.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по номерам: 8 937 3 102 112 или 112.
Ранее в Уфе спасатели вытащили тонущую девушку на Князевской переправе.
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