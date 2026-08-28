В Башкирии пропал нуждающийся в помощи врачей уфимец

С начала июля продолжаются поиски 34-летнего Азата Гарипова из Уфы. По данным ДПСО «БаРС», мужчина был одет в синюю футболку, чёрные шорты и сланцы.

Особые приметы — рост 170 см, среднее телосложение, чёрные волосы, карие глаза.

Отмечается, что жителю требуется медицинская помощь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по номерам: 8 937 3 102 112 или 112.

Ранее в Уфе спасатели вытащили тонущую девушку на Князевской переправе.