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15:16 (UTC+5), 11 Июля 2026

В Уфе спасатели вытащили тонущую девушку на Князевской переправе

Предварительно, девушка была пьяна.

Фото: Ксения Калина | архив ИА Башинформ
Анастасия Другова
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Сегодня в Калининском районе Уфы сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы предотвратили трагедию на реке Уфе. В районе Князевской переправы они спасли девушку 2003 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, уфимка отдыхала в несанкционированном, необорудованном для купания месте и зашла в воду. По предварительной информации, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девушка заплыла на глубину, где её мгновенно подхватило течение реки Уфы. Справиться с нагрузкой и выплыть самостоятельно она уже не могла — теряя силы, пострадавшая начала уходить под воду вертикально, то появляясь на поверхности, то исчезая в воде.

Дежурившие неподалёку спасатели вовремя заметили тонущую девушку и мгновенно направились к ней на катере. Чтобы оперативно зафиксировать пострадавшую, спасатели сбросили ей круг, с его помощью подтянули к борту, подняли на катер и доставили на берег. В медицинской помощи спасённая не нуждалась.

Управление гражданской защиты Уфы напоминает: алкоголь даже в малых дозах — смертельный враг на воде. Состояние лёгкого опьянения обманчиво: человеку кажется, что он полон сил, но координация уже нарушена, а сосуды и мышцы могут в любой момент спазмировать от холодной воды. Дикие пляжи не прощают ошибок. На Князевской переправе сильное течение и сложный рельеф дна. Трагедии удалось избежать только потому, что спасатели вовремя заметили тонущую и успели подойти на катере . На необорудованном берегу вас просто некому будет спасать.

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