Уфимский клуб во второй раз на предсезонке уступил «Амуру»

Уфимский «Салават Юлаев» на Мемориале Ромазана уступил «Амуру». Игра завершилась в овертайме со счетом 2:3.

Болельщики ждали реванша, но тренерский штаб «Салавата» сделал неожиданный ход — уфимцы сыграли в три звена. На лед вышли молодые игроки и кандидаты на полноценный контракт. Резервистам помогли игроки основного состава Григорий Панин, Егор Сучков, Александр Жаровский и Данил Алалыкин.

«Амур» после двух поражений на турнире выпустил более боевой состав. Тем не менее молодежь сыграла наравне с «тиграми». Первым счет в матче открыл 20-летний «толпаровец» Булат Ахсянов. Эта шайба стала единственной в первом периоде. Во второй 20-минутке посыпались голы. В составе «Амура» отличились Дмитрий Костенко, Борис Борин. Им красивым голом ответил «юлаевец» Данил Алалыкин.

Судьба матча решилась в овертайме. В концовке игры уфимцам не хватило сил удержать атаку соперника. Победу «Амуру» принес Рауль Акмальдинов, забросив шайбу на последней минуте овертайма.

После этой встречи «Салават Юлаев» сохранил лидерство в турнирной таблице с пятью очками после трёх матчей. Завтра «юлаевцы» проведут заключительный матч с хозяевами турнира — магнитогорским «Металлургом».