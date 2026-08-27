«Салават Юлаев» вырвал победу у «Лады» в овертайме на Мемориале Ромазана

Сегодня, 27 августа, в Магнитогорске на предсезонном турнире «Мемориал Ромазана» уфимский «Салават Юлаев» встретился с тольяттинской «Ладой». Матч завершился со счётом 5:6 (от), в овертайме сильнее оказались уфимцы.
Шайбы в ворота тольяттинцев два раза забросил Шелдон Ремпал. Голы также забили Максим Кузнецов и Девин Броссо. Дублем отличился и Джек Родуолд, который и забросил в дополнительное время победную шайбу.
Эта победа стала для «Салавата Юлаева» второй на турнире. Ранее уфимцы обыграли «Трактор» (4:2).
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