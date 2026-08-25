Дубль Броссо принес победу «Салавату» в первом матче Мемориала Ромазана

«Салават Юлаев» в первом матче Мемориала Ромазана обыграл челябинский «Трактор». Встреча команд в Магнитогорске завершилась со счетом 4:2.

Уфимцы поехали на турнир после серии матчей домашнего Кубка РБ. Поэтому «юлаевцы» ожидаемо лучше играли против соперника, который проводит всего лишь второй матч на предсезонке. В первом периоде уфимцам удалось провести несколько затяжных атак. Во время меньшинства челябинцев от гола спасла перекладина. В концовке отрезка Шелдон Ремпал открыл счёт встречи, отправив шайбу в девятку из круга вбрасывания — 1:0.

Вторая 20-минутка началась с удаления у «Трактора», которое быстро реализовал Девин Броссо. Челябинцы оставили канадца одного на пятаке, Броссо получил шайбу и без сопротивления бросил над блином вратаря. В третьем периоде преимущество «Салавата» укрепил нападающий Денис Орлович-Грудков, заключивший пробный контракт с клубом. В концовке встречи Броссо оформил дубль, поразив пустые ворота, и установил окончательный счёт. На дубль Девина Броссо «Трактор» ответил дублем другого канадца Нейтана Легаре — 4:2.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» подпишет экс-звезду канадской лиги Мэтью Маджо.