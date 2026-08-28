Башкирская тяжелоатлетка стала третьей на Спартакиаде учащихся России

Тяжелоатлетка из Уфимского района Екатерина Галлямова стала третьей на Спартакиаде учащихся России. Об успехе башкирской спортсменки сообщает региональный минспорт.

По словам тренера тяжелоатлетки Рината Мухаматьянова, в первом упражнении «рывок» — спортсменка переволновалась и успешно выполнила только один из трёх подходов, из-за чего уступила соперницам. Но во втором упражнении «толчке» — Екатерина собралась, справилась с волнением и сумела обойти конкуренток.

На соревнованиях выступят ещё несколько спортсменов из Башкирии.

Ранее башкирская штангистка Айсылу Нигматзянова завоевала серебро на первенстве Европы.