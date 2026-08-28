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17:50 (UTC+5), 28 Августа 2026

Башкирская тяжелоатлетка стала третьей на Спартакиаде учащихся России

Фото: скриншот видео | минспорт Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Тяжелоатлетка из Уфимского района Екатерина Галлямова стала третьей на Спартакиаде учащихся России. Об успехе башкирской спортсменки сообщает региональный минспорт.

По словам тренера тяжелоатлетки Рината Мухаматьянова, в первом упражнении «рывок» — спортсменка переволновалась и успешно выполнила только один из трёх подходов, из-за чего уступила соперницам. Но во втором упражнении «толчке» — Екатерина собралась, справилась с волнением и сумела обойти конкуренток.

На соревнованиях выступят ещё несколько спортсменов из Башкирии.

Ранее башкирская штангистка Айсылу Нигматзянова завоевала серебро на первенстве Европы.

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