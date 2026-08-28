Башкирская тяжелоатлетка стала третьей на Спартакиаде учащихся России

Тяжелоатлетка из Уфимского района Екатерина Галлямова стала третьей на Спартакиаде учащихся России. Об успехе башкирской спортсменки сообщает региональный минспорт.
По словам тренера тяжелоатлетки Рината Мухаматьянова, в первом упражнении «рывок» — спортсменка переволновалась и успешно выполнила только один из трёх подходов, из-за чего уступила соперницам. Но во втором упражнении «толчке» — Екатерина собралась, справилась с волнением и сумела обойти конкуренток.
На соревнованиях выступят ещё несколько спортсменов из Башкирии.
Ранее башкирская штангистка Айсылу Нигматзянова завоевала серебро на первенстве Европы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.