Башкирская штангистка завоевала серебро на первенстве Европы

15-летняя штангистка из Нефтекамска Айсылу Нигматзянова завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в эти дни в Приштине (Косово).
В весовой категории до 61 кг среди девушек до 17 лет Айсылу показала результат 84 кг в рывке.
«Особую гордость вызывает тот факт, что наши ребята выступают на международной арене под российским флагом и с национальным гимном. Отмечу, вместе с Нигматзяновой Россию представляет еще один спортсмен из Башкортостана — воспитанник Альшеевской школы тяжелой атлетики Вадим Гайсин. Он вошел в топ-5 сильнейших спортсменов Европы, заняв 4 место», — отметил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Айсылу не смогла сдержать слез после награждения. Она стала второй только потому, что второй подняла тот же вес — 84 кг, что и спортсменка Турции Суденаз Севим.
Ранее сообщалось, что гандболистки Башкирии завершили победой Спартакиаду народов России.
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