Среда, 26 Августа 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
15:47 (UTC+5), 25 Августа 2026

Башкирская штангистка завоевала серебро на первенстве Европы

Фото: пресс-служба | минспорт Башкирии
Инсаф Хужабирганов

15-летняя штангистка из Нефтекамска Айсылу Нигматзянова завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в эти дни в Приштине (Косово). 

В весовой категории до 61 кг среди девушек до 17 лет Айсылу показала результат 84 кг в рывке.

«Особую гордость вызывает тот факт, что наши ребята выступают на международной арене под российским флагом и с национальным гимном. Отмечу, вместе с Нигматзяновой Россию представляет еще один спортсмен из Башкортостана — воспитанник Альшеевской школы тяжелой атлетики Вадим Гайсин. Он вошел в топ-5 сильнейших спортсменов Европы, заняв 4 место», — отметил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Айсылу не смогла сдержать слез после награждения. Она стала второй только потому, что второй подняла тот же вес — 84 кг, что и спортсменка Турции Суденаз Севим.

Ранее сообщалось, что гандболистки Башкирии завершили победой Спартакиаду народов России.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru