Волейбольные команды из Уфы победили на Всероссийской универсиаде

Студенческие волейбольные команды БГАУ победили на Всероссийской летней универсиаде. Мужская команда вуза впервые в истории завоевала титул победителя турнира, а команда девушек заняла второе место. Об этом сообщил председатель Федерации волейбола РБ Валерий Багметов на пресс-конференции, посвященной развитию волейбола в республике.

Все игроки команды являются воспитанниками волейбольного клуба «Динамо-Урал», их победа является результатом многолетней работы всей системы волейбола региона, отметил Валерий Багметов.

«Наши парни и девушки впервые в истории завоевали золотые и серебряные медали. Ранее мужская команда становилась серебряным призером Универсиады в 2012 и 2014 годах. Эти победы — результат огромного труда самих ребят, тренерского штаба и системной поддержки. Совместно с волейбольной командой республики мы оснастили наш спортивный зал для занятий волейболом. Студенты, активно занимающиеся спортом, проживают в комфортабельных общежитиях. Мы вместе выстраиваем индивидуальный график их обучения», — сказал ректор аграрного университета Илдар Габитов.

Ранее сообщалось, что уфимская спортшкола № 34 получила статус школы олимпийского резерва.