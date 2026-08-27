Уфимская спортшкола № 34 получила статус школы олимпийского резерва

Уфимская спортивная школа № 34 получила статус школы олимпийского резерва. Об этом сообщил директор школы Виктор Кузнецов на пресс-конференции, посвящённой развитию волейбола в республике.

По словам Кузнецова, основной дисциплиной школы является волейбол. Воспитанники спортшколы занимают высокие места на республиканских и всероссийских соревнованиях.

«В сезоне 2025/2026 команда юношей 2013–2014 годов рождения успешно прошла зональный этап первенства России, вышла в полуфинал и заняла пятое место. Юноши 2012–2013 годов, также успешно пройдя зональный этап, выступили в полуфинале и заняли четвёртое место. Все первенства в этом году выиграла наша школа. В марте в Ижевске прошло первенство Приволжского федерального округа среди юношей 2012–2013 годов рождения, где наша команда заняла пятое место из 12 команд. Сборная команда 2011–2012 годов приняла участие в финале. Команда заняла 11-е место, обойдя сильные сборные Татарстана и Белгородской области. В состав сборной входят не только ученики уфимских школ, но и воспитанники школ городов Мелеуза и Кумертау», — рассказал Кузнецов.

Участники пресс-конференции также обсудили вопросы, возникающие при подготовке спортсменов к соревнованиям высокого уровня. Председатель Федерации волейбола РБ Валерий Багметов вручил благодарственные письма тренерам-преподавателям спортивной школы № 34 Вячеславу Седову и Елене Апраушевой за их труд и успешную работу с юношеской сборной командой республики.

Ранее в Башкирии провели международные матчи по волейболу.