Триумфальное возвращение: российские волейболисты победили на матчах в Уфе

В Уфе завершился праздник волейбола. В эти выходные в столице региона прошли международные матчи между национальными сборными России, Ирана, Беларуси и Кубы. Сборная нашей страны обошлась без поражений и подарила зрителям яркие эмоции, воспоминания.
В 2019 году именно в Уфе сборная России участвовала на одном из последних турниров — на «Уфа-Арене» волейболисты провели три матча Лиги наций против США, Италии и Португалии. Спустя семь лет возвращение российских атлетов на международную арену состоялось также в столице республики. Причем Россия сыграла сразу против крепких середняков мирового волейбола. Куба и Иран играют в Лиге наций, а сборная Беларуси является одной из самых сильных команд Евролиги. Матчи в Уфе стали неофициальными товарищескими матчами, но это для команды определенный международный опыт, отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
«Важно для нашей сборной попробовать сыграть с командами, с которыми мы не встречались на официальных матчах. Сегодняшние международные матчи — это возможность увидеть противников, которые готовятся к своим континентальным первенствам, а это для наших волейболистов может стать путёвкой на Олимпийские игры. В Уфе мы проверим свои силы, получим опыт», — сказал «Башинформу» Яременко.
Матчи проходили во Дворце борьбы. И нашим волейболистам, и зарубежным гостям новая арена пришлась по душе. Генсек ВФВ Яременко назвал ее универсальным спортивным объектом. «Это не центр волейбола, но очень уютный, и очень удобно смотреть зрителям игру, телевизионная картинка получается сногсшибательной. Поэтому я оцениваю арену на максимальное количество баллов», — отметил он.
Старт подопечных Константина Брянского на первых международных матчах после возвращения получился успешным. Волейболисты провели двухдневные сборы, многие игроки прибыли в расположение сборной не в самых лучших кондициях. Даже в таком состоянии им удалось победить. Лишь в матче с Ираном наши спортсмены отдали один сет — 3:1. А в остальных матчах против Кубы и Беларуси одержали сухую победу — 3:0. Если сборная Ирана в первом сете уступила российским волейболистам (25:16), то во второй партии сумела навязать борьбу. В следующих сетах иранцы резко вырывались вперед на 3-4 очка, умело обыгрывая наших волейболистов. Но благодаря своевременным заменам и мастеровитым атакам наши спортсмены смогли быстро восстановить преимущество. Без шероховатостей не обошлось. Также в заключительный день наши волейболисты доигрались до сетболов у Кубы. Игра шла в напряженной борьбе и завершилась со счетом 34:32 в пользу россиян.
Таким образом, российская сборная за этот волейбольный уик-энд проиграла только в одном сете. Гостям также удалось вкусить вкус победы: кубинцы обыграли белорусов, но уступили Ирану. Иранцы, в свою очередь, не смогли одолеть белорусов.
Казалось бы, разгромные победы, но эти матчи не стали легкой прогулкой для российской команды. Главный тренер сборной Константин Брянский на каждую игру предлагал разные варианты состава. Например, на матч против кубинцев он выпустил шестерых игроков «Динамо». Результат остался победным. В следующем году сборную России ждет участие в Лиге наций, здесь нужно будет показать другой уровень.
«Я бы не торопился делать выводы о том, где мы сейчас находимся в международной системе координат. Пробные матчи получились, на этом все»», — сказал Константин Брянский.
За три дня международные матчи посетили около 7 тысяч человек. Эти цифры стали подтверждением словам Главы республики Радия Хабирова о том, что в Башкирии любят волейбол. Во Дворце борьбы царила атмосфера праздника, в столицу республики приехали любители волейбола из разных уголков России. Уфа вновь показала, что умеет организовывать масштабные спортивные турниры.
«Гордость берет за нашу республику. У нас такое крупное спортивное мероприятие проходит. Не каждый день удается увидеть подобное. Честно говоря, я привела сына, чтобы показать ему волейбол и заинтересовать его. Возможно, это вдохновит его заниматься спортом в будущем», — сказала уфимка Алина.
Экс-руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Денис Таипов в разговоре с корреспондентом «Башинформа» сказал, что многие ждали возвращения российского волейбола на международную арену.
«Это потому что у нас самая сильная сборная в мире. Сегодня в матче моментами было очевидно, что если мы будем играть против Польши, Бразилии или Америки, у них возникнут большие проблемы, и их доминирование на мировой арене закончится. Будет доминировать только одна страна. То, как играют Сапожков, Панков, Власов, — это совершенно другой уровень, нежели чем вот это старое польское поколение», — поделился впечатлениями Денис.
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