Триумфальное возвращение: российские волейболисты победили на матчах в Уфе

В Уфе завершился праздник волейбола. В эти выходные в столице региона прошли международные матчи между национальными сборными России, Ирана, Беларуси и Кубы. Сборная нашей страны обошлась без поражений и подарила зрителям яркие эмоции, воспоминания.

Вернулись на мировую арену в Уфе

В 2019 году именно в Уфе сборная России участвовала на одном из последних турниров — на «Уфа-Арене» волейболисты провели три матча Лиги наций против США, Италии и Португалии. Спустя семь лет возвращение российских атлетов на международную арену состоялось также в столице республики. Причем Россия сыграла сразу против крепких середняков мирового волейбола. Куба и Иран играют в Лиге наций, а сборная Беларуси является одной из самых сильных команд Евролиги. Матчи в Уфе стали неофициальными товарищескими матчами, но это для команды определенный международный опыт, отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Важно для нашей сборной попробовать сыграть с командами, с которыми мы не встречались на официальных матчах. Сегодняшние международные матчи — это возможность увидеть противников, которые готовятся к своим континентальным первенствам, а это для наших волейболистов может стать путёвкой на Олимпийские игры. В Уфе мы проверим свои силы, получим опыт», — сказал «Башинформу» Яременко.

Матчи проходили во Дворце борьбы. И нашим волейболистам, и зарубежным гостям новая арена пришлась по душе. Генсек ВФВ Яременко назвал ее универсальным спортивным объектом. «Это не центр волейбола, но очень уютный, и очень удобно смотреть зрителям игру, телевизионная картинка получается сногсшибательной. Поэтому я оцениваю арену на максимальное количество баллов», — отметил он.