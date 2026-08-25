Уфимский «Салават Юлаев» отправился на турнир в Магнитогорск

«Салават Юлаев» отправился на турнир в Магнитогорск. Уфимцы выступят на Мемориале Ромазана.
Выездной состав «Салавата Юлаева» остался без изменений, как и на домашнем турнире. К команде присоединился защитник Ильдан Газимов, который восстанавливается после получения травмы.
В этом году участниками турнира станут пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Команды проведут по четыре матча кругового турнира. Без дополнительного финала и игры за третье место. «Салават Юлаев» сегодня сыграет с челябинским «Трактором». 27 августа предстоит игра против тольяттинской «Лады», а 28 августа — «Амура». В заключительный день, 29 августа, уфимцы скрестят клюшки с хозяевами турнира — хоккеистами «Металлурга».
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» подпишет экс-звезду канадской лиги Мэтью Маджо.
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