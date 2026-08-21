В Башкирии впервые пройдет Спартакиада госслужащих

22–23 августа в Уфе состоится региональный этап I Всероссийской открытой Спартакиады государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта республики.

В соревнованиях примут участие команды из Уфы, Стерлитамака, Октябрьского и районов Башкирии. Участники будут состязаться в шести видах спорта: плавании, шахматах, настольном теннисе, легкой атлетике, баскетболе 5х5 и мини-футболе. По итогам регионального этапа сформируют сборную Башкирии, которая представит республику на межрегиональном этапе Спартакиады в сентябре в Уфе.

Соревнования пройдут на площадках Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой и республиканской школы-интерната № 5 в рамках комплексной госпрограммы «Спорт России».

Ранее Башинформ сообщал о завершении Кубка Республики Башкортостан по хоккею в Уфе.