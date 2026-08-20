«Салават Юлаев» уступил «Амуру» и стал третьим на домашнем Кубке

С первых минут команды много нагружали друг друга. Стартовый отрезок матча прошёл без пауз. Максим Кузнецов из-за ворот выдал пас на Данила Алалыкина, форвард остался на позиции защитника и с дальней дистанции точно бросил под перекладину — 1:0.

В первом периоде «Амур» показал, что уже сейчас на предсезонном турнире является самой организованной командой. Гости чаще бросали, больше острых моментов создавали. Уже в середине отрезка хабаровчане сравняли счет — 1:1.