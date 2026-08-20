«Салават Юлаев» уступил «Амуру» и стал третьим на домашнем Кубке

«Салават Юлаев» сегодня в заключительном матче домашнего предсезонного турнира уступил «Амуру» со счетом 2:3. Хабаровская команда одержала три победы и забрала 25-й юбилейный Кубок Республики Башкортостан.
Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов на заключительный матч заявил максимально боевой состав, на лед вернулись легионеры и голкипер Семен Вязовой. А экс-защитник «Салавата» Алексей Василевский, которого так ждали многие уфимские болельщики, не смог сыграть против бывшей команды.
С первых минут команды много нагружали друг друга. Стартовый отрезок матча прошёл без пауз. Максим Кузнецов из-за ворот выдал пас на Данила Алалыкина, форвард остался на позиции защитника и с дальней дистанции точно бросил под перекладину — 1:0.
В первом периоде «Амур» показал, что уже сейчас на предсезонном турнире является самой организованной командой. Гости чаще бросали, больше острых моментов создавали. Уже в середине отрезка хабаровчане сравняли счет — 1:1.
Во втором периоде счет на табло остался равным. Команды обменялись голами. На 30-й минуте «юлаевцы» во время большинства вышли вперед. Новичок уфимской команды Вадим Шипачев выдал идеальный пас Девину Броссо, после его удара шайба прошмыгнула под щитком вратаря Кобозева. Также и «барсы» в концовке периода воспользовались удалением хозяев и отквитали счет — 2:2.
Если во втором периоде была равная борьба, то в заключительном отрезке хабаровчане вновь стали активно штурмовать ворота Вязового. А «юлаевцы» достаточно много ошибок допустили в обороне. И не воспользовались своими шансами. К середине отрезка уфимцы могли выйти вперед благодаря удалению гостей. Однако, кроме бросков Шелдона Ремпала, хозяева не смогли создать опасных моментов в большинстве. Но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. «Амур» за пять минут до конца игры забросил третью шайбу и довел счет до победного — 2:3.
Хабаровская команда во всех матчах турнира одержала победу и стала обладателем 25-го юбилейного Кубка Республики Башкортостан. Тольяттинская «Лада» заняла второе место, хозяева арены с одной победой стали третьими. Победителям трофей вручил вице-премьер региона — министр спорта Руслан Хабибов.
«Вот и завершился наш большой предсезонный турнир — юбилейный Кубок Республики Башкортостан. Хочу поблагодарить все команды за участие. Видим, как Уфа соскучилась по настоящим эмоциям. Даже в предсезонном турнире на трибунах — аншлаг. За это отдельно благодарю болельщиков хоккейного клуба. Хабаровчан поздравляем с победой, а „Салавату“ спасибо за интересную игру. Нашим хоккеистам желаем победы в новом сезоне», — сказал Руслан Хабибов.
Также на церемонии закрытия были объявлены лучшие хоккеисты турнира. Приз «Лучшему бомбардиру» получил нападающий «Салавата» Максим Кузнецов.
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