Пятница, 21 Августа 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
21:39 (UTC+5), 20 Августа 2026

«Салават Юлаев» уступил «Амуру» и стал третьим на домашнем Кубке

Хабаровская команда победила на Кубке Республики Башкортостан.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:

«Салават Юлаев» сегодня в заключительном матче домашнего предсезонного турнира уступил «Амуру» со счетом 2:3. Хабаровская команда одержала три победы и забрала 25-й юбилейный Кубок Республики Башкортостан.

Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов на заключительный матч заявил максимально боевой состав, на лед вернулись легионеры и голкипер Семен Вязовой. А экс-защитник «Салавата» Алексей Василевский, которого так ждали многие уфимские болельщики, не смог сыграть против бывшей команды.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 20

С первых минут команды много нагружали друг друга. Стартовый отрезок матча прошёл без пауз. Максим Кузнецов из-за ворот выдал пас на Данила Алалыкина, форвард остался на позиции защитника и с дальней дистанции точно бросил под перекладину — 1:0.

В первом периоде «Амур» показал, что уже сейчас на предсезонном турнире является самой организованной командой. Гости чаще бросали, больше острых моментов создавали. Уже в середине отрезка хабаровчане сравняли счет — 1:1.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 21

Во втором периоде счет на табло остался равным. Команды обменялись голами. На 30-й минуте «юлаевцы» во время большинства вышли вперед. Новичок уфимской команды Вадим Шипачев выдал идеальный пас Девину Броссо, после его удара шайба прошмыгнула под щитком вратаря Кобозева. Также и «барсы» в концовке периода воспользовались удалением хозяев и отквитали счет — 2:2.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 17

Если во втором периоде была равная борьба, то в заключительном отрезке хабаровчане вновь стали активно штурмовать ворота Вязового. А «юлаевцы» достаточно много ошибок допустили в обороне. И не воспользовались своими шансами. К середине отрезка уфимцы могли выйти вперед благодаря удалению гостей. Однако, кроме бросков Шелдона Ремпала, хозяева не смогли создать опасных моментов в большинстве. Но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. «Амур» за пять минут до конца игры забросил третью шайбу и довел счет до победного — 2:3.

Хабаровская команда во всех матчах турнира одержала победу и стала обладателем 25-го юбилейного Кубка Республики Башкортостан. Тольяттинская «Лада» заняла второе место, хозяева арены с одной победой стали третьими. Победителям трофей вручил вице-премьер региона — министр спорта Руслан Хабибов.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 8
«Вот и завершился наш большой предсезонный турнир — юбилейный Кубок Республики Башкортостан. Хочу поблагодарить все команды за участие. Видим, как Уфа соскучилась по настоящим эмоциям. Даже в предсезонном турнире на трибунах — аншлаг. За это отдельно благодарю болельщиков хоккейного клуба. Хабаровчан поздравляем с победой, а „Салавату“ спасибо за интересную игру. Нашим хоккеистам желаем победы в новом сезоне», — сказал Руслан Хабибов.

Также на церемонии закрытия были объявлены лучшие хоккеисты турнира. Приз «Лучшему бомбардиру» получил нападающий «Салавата» Максим Кузнецов.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 3
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru