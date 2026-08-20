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13:58 (UTC+5), 20 Августа 2026

Уфимец Леонид Парфеньев установил рекорд России по роллер-спорту

Фото: пресс-служба | минспорт РБ
Инсаф Хужабирганов

Спортсмены из Башкирии привезли 17 медалей с чемпионата и первенства России по роллер-спорту в Самаре. Лидер команды Леонид Парфеньев установил рекорд России на дистанции 1000 метров, сообщили в региональном минспорте.

Леонид завоевал полный комплект медалей: золото на 1000 м, серебро на 500 м и бронза в гонке на очки. Анастасия Загитова стала трехкратным серебряным призером первенства России и выполнила норматив кандидата в мастера спорта на 1000 м. Также серебро на 500 м взяли Тимур Набиев и Роман Ахметшин.

Алиса Загураева завоевала три золота и одно серебро. Олег Городилов стал обладателем трёх наград: золота, серебра и бронзы. Также бронзовыми призерами стали Ксения Петрова и Виктория Пузырников.

Ранее уфимка Софья Мануйлова четырежды поднялась на пьедестал на турнире по роллер-спорту в Китае.

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