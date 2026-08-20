Уфимец Леонид Парфеньев установил рекорд России по роллер-спорту

Спортсмены из Башкирии привезли 17 медалей с чемпионата и первенства России по роллер-спорту в Самаре. Лидер команды Леонид Парфеньев установил рекорд России на дистанции 1000 метров, сообщили в региональном минспорте.
Леонид завоевал полный комплект медалей: золото на 1000 м, серебро на 500 м и бронза в гонке на очки. Анастасия Загитова стала трехкратным серебряным призером первенства России и выполнила норматив кандидата в мастера спорта на 1000 м. Также серебро на 500 м взяли Тимур Набиев и Роман Ахметшин.
Алиса Загураева завоевала три золота и одно серебро. Олег Городилов стал обладателем трёх наград: золота, серебра и бронзы. Также бронзовыми призерами стали Ксения Петрова и Виктория Пузырников.
Ранее уфимка Софья Мануйлова четырежды поднялась на пьедестал на турнире по роллер-спорту в Китае.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.