Уфимка четырежды поднялась на пьедестал на турнире по роллер-спорту в Китае

Спортсменка из Уфы Софья Мануйлова завоевала четыре медали на международных соревнованиях по роллер-спорту в Китае. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Серебряную медаль уфимка завоевала в городе Хайнин на международных соревнованиях «12th Haining China Roller Speedskating Open». А уже через три дня спортсменка пополнила свою коллекцию наград ещё тремя бронзовыми медалями на международных стартах в Китае.

Софья родом из Уфы и занимается роллер-спортом под руководством Владимира Головастикова. В феврале 2026 года Софье было присвоено звание «Мастер спорта России».

Ранее рапиристы из Уфы разыграли золото Спартакиады народов РФ, сообщал «Башинформ».