«Салават Юлаев» в заключительном матче может стать обладателем Кубка РБ

«Салават Юлаев» сегодня проведет заключительный матч Кубка Республики Башкортостан с хабаровским «Амуром». Матч стартует в 19.00 по уфимскому времени (6+).
В случае победы над «Амуром» в основное время уфимский клуб может стать победителем домашнего турнира. Согласно регламенту, ключевое значение имеют личные встречи. На сегодня лидером турнира является «Амур», «Салават» после поражения в игре с тольяттинской «Ладой» занимает третье место.
Ранее «Салават Юлаев» уступил «Ладе» во втором матче Кубка РБ в Уфе.
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