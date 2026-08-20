«Салават Юлаев» в заключительном матче может стать обладателем Кубка РБ

«Салават Юлаев» сегодня проведет заключительный матч Кубка Республики Башкортостан с хабаровским «Амуром». Матч стартует в 19.00 по уфимскому времени (6+).

В случае победы над «Амуром» в основное время уфимский клуб может стать победителем домашнего турнира. Согласно регламенту, ключевое значение имеют личные встречи. На сегодня лидером турнира является «Амур», «Салават» после поражения в игре с тольяттинской «Ладой» занимает третье место.

Ранее «Салават Юлаев» уступил «Ладе» во втором матче Кубка РБ в Уфе.