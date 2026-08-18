«Салават Юлаев» уступил «Ладе» во втором матче Кубка РБ в Уфе

«Салават Юлаев» уступил «Ладе» со счетом 3:6 во втором матче Кубка Республики Башкортостан в Уфе. Уфимская команда подарила болельщикам яркие голы и эмоции, однако потерпела обидное поражение от аутсайдера лиги.

«Юлаевцы» на лед вышли без лидера Шелдона Ремпала и звездного новичка Вадима Шипачева, вместо них были заявлены «толпаровцы» Булат Ахсянов и Алан Шайхлисламов, а травмированного Глеба Кузьмина заменил Денис Орлович-Грудков, с которым «Салават» подписал пробный контракт. Григория Панина заменил Виталий Будницкий из «Тороса», а место в воротах занял второй голкипер команды Илья Коновалов.