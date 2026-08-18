«Салават Юлаев» уступил «Ладе» во втором матче Кубка РБ в Уфе

«Салават Юлаев» уступил «Ладе» со счетом 3:6 во втором матче Кубка Республики Башкортостан в Уфе. Уфимская команда подарила болельщикам яркие голы и эмоции, однако потерпела обидное поражение от аутсайдера лиги.
«Юлаевцы» на лед вышли без лидера Шелдона Ремпала и звездного новичка Вадима Шипачева, вместо них были заявлены «толпаровцы» Булат Ахсянов и Алан Шайхлисламов, а травмированного Глеба Кузьмина заменил Денис Орлович-Грудков, с которым «Салават» подписал пробный контракт. Григория Панина заменил Виталий Будницкий из «Тороса», а место в воротах занял второй голкипер команды Илья Коновалов.
В первом периоде команды достаточно долгое время не могли раскрыться. Этот отрезок прошел без забитых голов. А во втором периоде «Лада» воспряла духом, на 22-й минуте счет в матче открыл экс-игрок «Салавата» Дмитрий Кугрышев. Уфимцы допускали много ошибок и получили три штрафа за отрезок. Удаления сыграли на руку гостям. Тольяттинец Расим Шакиров воспользовался этим шансом и записал дубль на свой счет, также одну шайбу забросил лидер «Лады» Андрей Алтыбармакян. В составе «юлаевцев» удалось отличиться лишь герою вчерашнего матча Максиму Кузнецову — 1:4.
В третьем периоде комбинации «Салавата» начали лучше получаться. На 52-й минуте после наброса новичка «Салавата» Александра Алексеева Егор Сучков удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. За три минуты до конца игры главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов выпустил шестого полевого игрока вместо Коновалова. Этот риск уфимцы в какой-то мере оправдали. Алексеев своим красивым пасом вывел Александра Жаровского на убойную позицию. Юный звезда Уфы точно бросил в дальний угол ворот и подарил болельщикам надежду на победу. Счет стал 3:4. Однако в концовке, оставшись без вратаря, «юлаевцы» пропустили две шайбы и потерпели первое поражение на турнире — 3:6.
«Юлаевцы» с 2 очками занимают третье место в турнирной таблице домашнего Кубка Республики Башкортостан. На первой строчке — хабаровский «Амур».
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