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21:31 (UTC+5), 18 Августа 2026

«Салават Юлаев» уступил «Ладе» во втором матче Кубка РБ в Уфе

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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«Салават Юлаев» уступил «Ладе» со счетом 3:6 во втором матче Кубка Республики Башкортостан в Уфе. Уфимская команда подарила болельщикам яркие голы и эмоции, однако потерпела обидное поражение от аутсайдера лиги.

«Юлаевцы» на лед вышли без лидера Шелдона Ремпала и звездного новичка Вадима Шипачева, вместо них были заявлены «толпаровцы» Булат Ахсянов и Алан Шайхлисламов, а травмированного Глеба Кузьмина заменил Денис Орлович-Грудков, с которым «Салават» подписал пробный контракт. Григория Панина заменил Виталий Будницкий из «Тороса», а место в воротах занял второй голкипер команды Илья Коновалов. 

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 22

В первом периоде команды достаточно долгое время не могли раскрыться. Этот отрезок прошел без забитых голов. А во втором периоде «Лада» воспряла духом, на 22-й минуте счет в матче открыл экс-игрок «Салавата» Дмитрий Кугрышев. Уфимцы допускали много ошибок и получили три штрафа за отрезок. Удаления сыграли на руку гостям. Тольяттинец Расим Шакиров воспользовался этим шансом и записал дубль на свой счет, также одну шайбу забросил лидер «Лады» Андрей Алтыбармакян. В составе «юлаевцев» удалось отличиться лишь герою вчерашнего матча Максиму Кузнецову — 1:4.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 20

В третьем периоде комбинации «Салавата» начали лучше получаться. На 52-й минуте после наброса новичка «Салавата» Александра Алексеева Егор Сучков удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. За три минуты до конца игры главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов выпустил шестого полевого игрока вместо Коновалова. Этот риск уфимцы в какой-то мере оправдали. Алексеев своим красивым пасом вывел Александра Жаровского на убойную позицию. Юный звезда Уфы точно бросил в дальний угол ворот и подарил болельщикам надежду на победу. Счет стал 3:4. Однако в концовке, оставшись без вратаря, «юлаевцы» пропустили две шайбы и потерпели первое поражение на турнире — 3:6.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 22

«Юлаевцы» с 2 очками занимают третье место в турнирной таблице домашнего Кубка Республики Башкортостан. На первой строчке — хабаровский «Амур».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 4
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