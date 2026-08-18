Форвард «Салавата» Глеб Кузьмин получил травму в первом матче турнира в Уфе

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин получил травму в первой игре Кубка Республики Башкортостан в Уфе. По ходу матча с «Барысом» форвард перестал выходить на лед, а после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что Кузьмин отправился на обследование.
В сентябре 2024 года хоккеист «Салавата» угодил в долгосрочный список травмированных игроков. Во время матча с «Авангардом» Кузьмин получил тяжёлую травму позвоночника, после чего его увезли на носилках. Хоккеист перенес операцию на позвоночнике и пропустил целый сезон из-за длительной реабилитации.
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