Форвард «Салавата» Глеб Кузьмин получил травму в первом матче турнира в Уфе

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин получил травму в первой игре Кубка Республики Башкортостан в Уфе. По ходу матча с «Барысом» форвард перестал выходить на лед, а после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что Кузьмин отправился на обследование.

В сентябре 2024 года хоккеист «Салавата» угодил в долгосрочный список травмированных игроков. Во время матча с «Авангардом» Кузьмин получил тяжёлую травму позвоночника, после чего его увезли на носилках. Хоккеист перенес операцию на позвоночнике и пропустил целый сезон из-за длительной реабилитации.