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21:44 (UTC+5), 14 Августа 2026

Уфимцы первыми увидят возвращение российского волейбола на мировую арену

Известный тренер Валерий Багметов оценил значимость проведения международного турнира по волейболу в Уфе.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Уфимцы первыми увидят возвращение российского волейбола на мировую арену. Известный тренер, заслуженный работник физкультуры РФ Валерий Багметов отметил, что международный турнир по волейболу в столице Башкирии станет первым для национальной сборной страны за последние пять лет.

Напомним, как ранее сообщал Башинформ, на следующей неделе в Уфе во Дворце борьбы пройдут матчи по волейболу с участием национальных сборных России, Кубы, Беларуси и Ирана.

«Это уникальное событие для российского волейбольного сообщества. Уже лет пять в России не проводились международные турниры, товарищеские игры по волейболу. В июле этого года национальную сборную допустили к международным соревнованиям, и вот как раз первый первый официальный турнир за эти годы пройдет в Уфе. Очень радует, потому что наконец-то наши волейболисты смогут вернуться на международную арену.
Кроме того, на этом турнире будет возможность обменяться опытом с опытными волейбольными специалистами. Мне лично хочется поговорить с тренером сборной России, обсудить развитие волейбола в нашей республике», — сказал Валерий Багметов в разговоре с корреспондентом «Башинформа».
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Багметов выразил надежду, что болельщики заполнят трибуны Дворца борьбы.

«Мы все помним, как у нас проходила Лига Наций в 2019 году. На „Уфа-Арене“ был аншлаг, более восьми тысяч зрителей каждый день приходили смотреть эти игры. В Уфе очень любят волейбол, уверен, и в этот раз трибуны Дворца борьбы будут заполнены болельщиками. Еще один эффект от международных матчей — сколько увидят этот яркий вид спорта? Многие ребята вдохновятся играми высококлассных волейболистов и, возможно, захотят сами попробовать заниматься волейболом», — отметил Валерий Багметов.
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