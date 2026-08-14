Уфимцы первыми увидят возвращение российского волейбола на мировую арену. Известный тренер, заслуженный работник физкультуры РФ Валерий Багметов отметил, что международный турнир по волейболу в столице Башкирии станет первым для национальной сборной страны за последние пять лет.

Напомним, как ранее сообщал Башинформ, на следующей неделе в Уфе во Дворце борьбы пройдут матчи по волейболу с участием национальных сборных России, Кубы, Беларуси и Ирана.

«Это уникальное событие для российского волейбольного сообщества. Уже лет пять в России не проводились международные турниры, товарищеские игры по волейболу. В июле этого года национальную сборную допустили к международным соревнованиям, и вот как раз первый первый официальный турнир за эти годы пройдет в Уфе. Очень радует, потому что наконец-то наши волейболисты смогут вернуться на международную арену.

Кроме того, на этом турнире будет возможность обменяться опытом с опытными волейбольными специалистами. Мне лично хочется поговорить с тренером сборной России, обсудить развитие волейбола в нашей республике», — сказал Валерий Багметов в разговоре с корреспондентом «Башинформа».