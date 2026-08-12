Уфа впервые за 7 лет примет международные товарищеские матчи по волейболу

На следующей неделе в Уфе во Дворце борьбы пройдут спортивные встречи по волейболу с участием национальных сборных России, Кубы, Беларуси и Ирана.

Для российского волейбола предстоящий турнир станет историческим событием. Столица Башкирии примет первые масштабные международные матчи мужской сборной России после объявления о возвращении команды к выступлениям на мировой арене. Напомним, в марте 2022 года российские сборные отстранили от участия в международных соревнованиях, и с тех пор национальная команда не проводила официальных международных матчей.

Уфа выбрана площадкой для возвращения команды не случайно. Именно здесь болельщики уже дважды становились свидетелями матчей Лиги наций, а в 2019 году на «Уфа-Арене» установлен рекорд посещаемости российских этапов турнира, встречу сборных России и США посмотрели 8080 зрителей. Об этом «Башинформу» сказал вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов.

«Выбор Уфы в качестве места проведения международных встреч закономерен. Башкортостан и столица республики имеют богатые волейбольные традиции и многолетнюю историю поддержки этого вида спорта. В городе уже дважды проходили матчи Лиги наций — одного из крупнейших международных турниров по волейболу. Во время одного из этапов в Уфе был установлен рекорд посещаемости российских матчей Лиги наций: встречу мужских сборных России и США на „Уфа-Арене“ посмотрели 8080 зрителей. Этот показатель стал рекордным для российских этапов турнира», — сказал Руслан Хабибов.

Важную роль в развитии волейбола в Уфе играет и волейбольный клуб «Динамо-Урал», который более 30 лет выступает в Суперлиге — сильнейшем дивизионе российского мужского волейбола. На протяжении десятилетий клуб представляет столицу республики на самом высоком уровне отечественного чемпионата.

Теперь Уфа вновь готовится стать центром большого международного волейбола. В течение трёх дней сборные России, Кубы, Беларуси и Ирана проведут шесть матчей, которые станут важной частью подготовки национальных команд и одновременно знаковым событием для российских болельщиков. Международный волейбол возвращается в Уфу, а вместе с ним атмосфера больших спортивных противостояний и долгожданная встреча с национальной сборной России.

Организаторы турнира постарались создать для гостей максимально комфортные условия. Тренировки спортсменов будут проходить прямо на главной арене Дворца борьбы, чтобы спортсмены успели адаптироваться к покрытию и особенностям зала.

Но спортом программа визита не ограничится. Для делегаций подготовлены экскурсии по Уфе. Гости познакомятся с историческим наследием, уникальной архитектурой и многонациональной культурой башкирской столицы. Атмосферу большого волейбольного праздника зададут и болельщики. Любители мяча и сетки встретят команды в аэропорту.

Игры пройдут в Уфе 21–23 августа.

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