Состав уфимского «Динамо» пополнил чемпион Единой лиги Якушин

К баскетбольному клубу «Динамо» присоединился неоднократный призер Единой лиги Тимофей Якушин. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

Тимофей Якушин — воспитанник московского баскетбола. Начинал заниматься в СШОР №49 «Тринта», а в 2012 году перешёл в систему ЦСКА. За три сезона в составе армейцев Якушин собрал золото, серебро и бронзу Первенства ДЮБЛ. В сезоне-2014/15 вместе с ЦСКА стал победителем Единой молодёжной лиги.

Прошлый сезон Якушин начал в составе «ПАРМЫ», где провёл 12 матчей, а завершил год в «Пари Нижний Новгород». За нижегородский клуб защитник сыграл 13 матчей, в среднем проводя на площадке 14 минут и набирая 3,6 очка за игру.

Ранее уфимский БК «Динамо» представил календарь игр на новый сезон.