Состав уфимского «Динамо» пополнил чемпион Единой лиги Якушин

К баскетбольному клубу «Динамо» присоединился неоднократный призер Единой лиги Тимофей Якушин. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
Тимофей Якушин — воспитанник московского баскетбола. Начинал заниматься в СШОР №49 «Тринта», а в 2012 году перешёл в систему ЦСКА. За три сезона в составе армейцев Якушин собрал золото, серебро и бронзу Первенства ДЮБЛ. В сезоне-2014/15 вместе с ЦСКА стал победителем Единой молодёжной лиги.
Прошлый сезон Якушин начал в составе «ПАРМЫ», где провёл 12 матчей, а завершил год в «Пари Нижний Новгород». За нижегородский клуб защитник сыграл 13 матчей, в среднем проводя на площадке 14 минут и набирая 3,6 очка за игру.
Ранее уфимский БК «Динамо» представил календарь игр на новый сезон.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.