Уфа примет масштабные соревнования на воде

Спартакиада народов России подходит к своему экватору. Уже завтра в Уфе стартуют соревнования по гребному слалому и плаванию в дисциплине «открытая вода». О масштабном мероприятии напомнил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
В борьбе за медали примут участие более 120 спортсменов из 18 регионов России. Соревнования по плаванию пройдут на территории озера Тёплое.
«А сильнейшие гребцы страны попробуют свои силы на нашем гребном канале, который в 2024 году в рамках международного форума „Россия — спортивная держава“ запустил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Торжественная церемония открытия соревнований запланирована 15 августа в 19 часов по адресу улица Набережная Моторостроителей, 20. Приглашаю уфимцев и гостей столицы поддержать наших ребят и стать частью большого спортивного праздника», — написал Руслан Хабибов в своих соцсетях.
С подробным расписанием соревнований можно ознакомиться в этой публикации «Башинформа».
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