В Уфе на Гребном канале пройдут соревнования сильнейших спортсменов России

Гребной канал в уфимском Инорсе готовится встретить сильнейших спортсменов, которые будут соревноваться в плавании на открытой воде, а также гребле на байдарках и каноэ.

Торжественная церемония открытия состоится 15 августа в 19.00 на территории комплекса сооружений для гребного слалома. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ примут участие более 140 человек, включая 108 спортсменов и 32 тренеров, судей и других специалистов. За медали будут бороться представители 18 регионов России.

Программа соревнований включает пять дисциплин гребного слалома: К-1 среди мужчин и женщин (каяк-одиночка), С-1 среди мужчин и женщин (каноэ-одиночка), а также К-1-экстрим.

Программа начнётся с тренировок и показательного заезда. 15 августа, в день приезда команд, спортсмены проведут официальные тренировки. Также состоится комиссия по допуску участников и подготовка соревновательной трассы.

Одним из первых событий для зрителей станет показательный заезд, который начнется в 18.00. В 19 часов пройдёт торжественная церемония открытия соревнований.

На следующий день начнётся основная борьба за медали.

16 августа спортсмены определят сильнейших в индивидуальной гонке К-1 среди мужчин, а затем на воду выйдут участницы в дисциплине С-1 среди женщин.

16 августа (воскресенье)

8.30 — начало работы секретариата. (6+)

9.00 — сбор судей, установочный семинар. (6+)

10.00 — 12.30 — индивидуальная гонка К-1 (мужчины), стартовый интервал 90 сек. (6+)

12.30 — 14.00 — перерыв, обед. (6+)

14.00 — 16.00 — индивидуальная гонка С-1 (женщины), стартовый интервал 90 сек. (6+)

17 августа состоятся старты в С-1 среди мужчин и К-1 среди женщин. (6+)

17 августа (понедельник)

8.30 — начало работы секретариата. (6+)

9.00 — сбор судей, установочный семинар. (6+)

10.00 — 12.30 — индивидуальная гонка С-1 (мужчины), стартовый интервал 90 сек. (6+)

13.00 — 14.00 — перерыв, обед. (6+)

14.00 — 16.00 — индивидуальная гонка К-1 (женщины), стартовый интервал 90 сек. (6+)

Финальный день соревновательной программы — 18 августа — будет посвящён К-1-экстрим. Утром спортсмены пройдут квалификацию, после чего сильнейшие продолжат борьбу в финальной части соревнований. В 16 часов состоится награждение команд. (6+)

18 августа (вторник)

8.30 — начало работы секретариата. (6+)

9.00 — сбор судей, установочный семинар. (6+)

10.00 — 11.30 — квалификация слалом К-1 — экстрим, стартовый интервал 60 сек. (6+)

11.30 — 13.00 — перерыв, обед. (6+)

13.00 — 15.00 — финальная часть слалом К-1 — экстрим. (6+)

16.00 — награждение команд. (6+)

В соревнованиях по плаванию на открытой воде примут участие 30 спортсменов из девяти регионов страны. Старты пройдут 14 и 15 августа. Расписание формируется.

(6+)

Ранее рапиристы из Уфы разыграли золото Спартакиады народов России.