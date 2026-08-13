В Уфе на Гребном канале пройдут соревнования сильнейших спортсменов России

Гребной канал в уфимском Инорсе готовится встретить сильнейших спортсменов, которые будут соревноваться в плавании на открытой воде, а также гребле на байдарках и каноэ.
Торжественная церемония открытия состоится 15 августа в 19.00 на территории комплекса сооружений для гребного слалома. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ примут участие более 140 человек, включая 108 спортсменов и 32 тренеров, судей и других специалистов. За медали будут бороться представители 18 регионов России.
Программа соревнований включает пять дисциплин гребного слалома: К-1 среди мужчин и женщин (каяк-одиночка), С-1 среди мужчин и женщин (каноэ-одиночка), а также К-1-экстрим.
Программа начнётся с тренировок и показательного заезда. 15 августа, в день приезда команд, спортсмены проведут официальные тренировки. Также состоится комиссия по допуску участников и подготовка соревновательной трассы.
Одним из первых событий для зрителей станет показательный заезд, который начнется в 18.00. В 19 часов пройдёт торжественная церемония открытия соревнований.
На следующий день начнётся основная борьба за медали.
16 августа спортсмены определят сильнейших в индивидуальной гонке К-1 среди мужчин, а затем на воду выйдут участницы в дисциплине С-1 среди женщин.
16 августа (воскресенье)
8.30 — начало работы секретариата. (6+)
9.00 — сбор судей, установочный семинар. (6+)
10.00 — 12.30 — индивидуальная гонка К-1 (мужчины), стартовый интервал 90 сек. (6+)
12.30 — 14.00 — перерыв, обед. (6+)
14.00 — 16.00 — индивидуальная гонка С-1 (женщины), стартовый интервал 90 сек. (6+)
17 августа состоятся старты в С-1 среди мужчин и К-1 среди женщин. (6+)
17 августа (понедельник)
8.30 — начало работы секретариата. (6+)
9.00 — сбор судей, установочный семинар. (6+)
10.00 — 12.30 — индивидуальная гонка С-1 (мужчины), стартовый интервал 90 сек. (6+)
13.00 — 14.00 — перерыв, обед. (6+)
14.00 — 16.00 — индивидуальная гонка К-1 (женщины), стартовый интервал 90 сек. (6+)
Финальный день соревновательной программы — 18 августа — будет посвящён К-1-экстрим. Утром спортсмены пройдут квалификацию, после чего сильнейшие продолжат борьбу в финальной части соревнований. В 16 часов состоится награждение команд. (6+)
18 августа (вторник)
8.30 — начало работы секретариата. (6+)
9.00 — сбор судей, установочный семинар. (6+)
10.00 — 11.30 — квалификация слалом К-1 — экстрим, стартовый интервал 60 сек. (6+)
11.30 — 13.00 — перерыв, обед. (6+)
13.00 — 15.00 — финальная часть слалом К-1 — экстрим. (6+)
16.00 — награждение команд. (6+)
В соревнованиях по плаванию на открытой воде примут участие 30 спортсменов из девяти регионов страны. Старты пройдут 14 и 15 августа. Расписание формируется.
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