ХК «Салават Юлаев» опубликовал расписание своих матчей в новом сезоне КХЛ

Домашние матчи «Салавата Юлаева» в будние дни будут начинаться в 19 часов, в выходные — в 16.30. Время уфимское.
Напомним, уфимский «Салават Юлаев» начнёт новый сезон на выезде. Команда 5 сентября встретится с череповецкой «Северсталью», 7 сентября «юлаевцев» ждёт игра с «Авангардом» в Омске.
Полное расписание игр:
5 сентября
«Северсталь» — «Салават Юлаев»
7 сентября
«Авангард» — «Салават Юлаев»
9 сентября
«Барыс» — «Салават Юлаев»
16 сентября
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
18 сентября
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
20 сентября
«Салават Юлаев» — «Спартак»
23 сентября
«Салават Юлаев» — «Металлург»
26 сентября
«Динамо» М — «Салават Юлаев»
28 сентября
«Торпедо» — «Салават Юлаев»
30 сентября
«Сочи» — «Салават Юлаев»
2 октября
«Салават Юлаев» — «Сибирь»
5 октября
ЦСКА– «Салават Юлаев»
7 октября
«Сибирь» — «Салават Юлаев»
9 октября
«Металлург» — «Салават Юлаев»
12 октября
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
14 октября
«Салават Юлаев» — «Сибирь»
17 октября
«Амур» — «Салават Юлаев»
19 октября
«Адмирал» — «Салават Юлаев»
21 октября
«Металлург» — «Салават Юлаев»
25 октября
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
27 октября
«Салават Юлаев» — «Сочи»
1 ноября
«Драконы» — «Салават Юлаев»
4 ноября
«Салават Юлаев» — «Лада»
6 ноября
«Салават Юлаев» — «Автомобилист»
10 ноября
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
12 ноября
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
16 ноября
«Салават Юлаев» — «Адмирал»
18 ноября
«Салават Юлаев» — «Барыс»
24 ноября
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
26 ноября
«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн
29 ноября
СКА — «Салават Юлаев»
1 декабря
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
4 декабря
«Салават Юлаев» — «Амур»
6 декабря
«Салават Юлаев» — «Северсталь»
16 декабря
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
19 декабря
«Салават Юлаев» — «Адмирал»
21 декабря
«Динамо» Мн — «Салават Юлаев»
23 декабря
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
26 декабря
«Салават Юлаев» — «Автомобилист»
28 декабря
«Салават Юлаев» — «Металлург»
4 января
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
6 января
«Трактор» — «Салават Юлаев»
8 января
«Авангард» — «Салават Юлаев»
11 января
«Салават Юлаев» — «Авангард»
13 января
«Салават Юлаев» — «Локомотив»
15 января
«Салават Юлаев» — «Трактор»
19 января
«Трактор» — «Салават Юлаев»
21 января
«Спартак» — «Салават Юлаев»
23 января
«Локомотив» — «Салават Юлаев»
26 января
«Салават Юлаев» — «Драконы»
29 января
«Лада» — «Салават Юлаев»
31 января
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»
3 февраля
«Салават Юлаев» — СКА
9 февраля
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»
11 февраля
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»
13 февраля
«Салават Юлаев» — ЦСКА
15 февраля
«Салават Юлаев» — «Амур»
18 февраля
«Салават Юлаев» — «Сочи»
20 февраля
«Салават Юлаев» — «Динамо» М
23 февраля
«Сочи» — «Салават Юлаев»
25 февраля
«Барыс» — «Салават Юлаев»
1 марта
«Салават Юлаев» — «Торпедо»
6 марта
«Адмирал» — «Салават Юлаев»
8 марта
«Амур» — «Салават Юлаев»
10 марта
«Сибирь» — «Салават Юлаев»
15 марта
«Салават Юлаев» — «Авангард»
17 марта
«Салават Юлаев» — «Барыс»
20 марта
«Салават Юлаев» — «Трактор»
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