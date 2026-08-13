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15:08 (UTC+5), 13 Августа 2026

ХК «Салават Юлаев» опубликовал расписание своих матчей в новом сезоне КХЛ

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Домашние матчи «Салавата Юлаева» в будние дни будут начинаться в 19 часов, в выходные — в 16.30. Время уфимское.

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» начнёт новый сезон на выезде. Команда 5 сентября встретится с череповецкой «Северсталью», 7 сентября «юлаевцев» ждёт игра с «Авангардом» в Омске.

Полное расписание игр:

Сентябрь

5 сентября
«Северсталь» — «Салават Юлаев»

7 сентября
«Авангард» — «Салават Юлаев»

9 сентября
«Барыс» — «Салават Юлаев»

16 сентября
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

18 сентября
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

20 сентября
«Салават Юлаев» — «Спартак»

23 сентября
«Салават Юлаев» — «Металлург»

26 сентября
«Динамо» М — «Салават Юлаев»

28 сентября
«Торпедо» — «Салават Юлаев»

30 сентября
«Сочи» — «Салават Юлаев»

Октябрь

2 октября
«Салават Юлаев» — «Сибирь»

5 октября
ЦСКА– «Салават Юлаев»

7 октября
«Сибирь» — «Салават Юлаев»

9 октября
«Металлург» — «Салават Юлаев»

12 октября
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

14 октября
«Салават Юлаев» — «Сибирь»

17 октября
«Амур» — «Салават Юлаев»

19 октября
«Адмирал» — «Салават Юлаев»

21 октября
«Металлург» — «Салават Юлаев»

25 октября
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

27 октября
«Салават Юлаев» — «Сочи»

Ноябрь

1 ноября
«Драконы» — «Салават Юлаев»

4 ноября
«Салават Юлаев» — «Лада»

6 ноября
«Салават Юлаев» — «Автомобилист»

10 ноября
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

12 ноября
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

16 ноября
«Салават Юлаев» — «Адмирал»

18 ноября
«Салават Юлаев» — «Барыс»

24 ноября
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

26 ноября
«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн

29 ноября
СКА — «Салават Юлаев»

Декабрь

1 декабря
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

4 декабря
«Салават Юлаев» — «Амур»

6 декабря
«Салават Юлаев» — «Северсталь»

16 декабря
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

19 декабря
«Салават Юлаев» — «Адмирал»

21 декабря
«Динамо» Мн — «Салават Юлаев»

23 декабря
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

26 декабря
«Салават Юлаев» — «Автомобилист»

28 декабря
«Салават Юлаев» — «Металлург»

Январь

4 января
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

6 января
«Трактор» — «Салават Юлаев»

8 января
«Авангард» — «Салават Юлаев»

11 января
«Салават Юлаев» — «Авангард»

13 января
«Салават Юлаев» — «Локомотив»

15 января
«Салават Юлаев» — «Трактор»

19 января
«Трактор» — «Салават Юлаев»

21 января
«Спартак» — «Салават Юлаев»

23 января
«Локомотив» — «Салават Юлаев»

26 января
«Салават Юлаев» — «Драконы»

29 января
«Лада» — «Салават Юлаев»

31 января
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Февраль

3 февраля
«Салават Юлаев» — СКА

9 февраля
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

11 февраля
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

13 февраля
«Салават Юлаев» — ЦСКА

15 февраля
«Салават Юлаев» — «Амур»

18 февраля
«Салават Юлаев» — «Сочи»

20 февраля
«Салават Юлаев» — «Динамо» М

23 февраля
«Сочи» — «Салават Юлаев»

25 февраля
«Барыс» — «Салават Юлаев»

Март

1 марта
«Салават Юлаев» — «Торпедо»

6 марта
«Адмирал» — «Салават Юлаев»

8 марта
«Амур» — «Салават Юлаев»

10 марта
«Сибирь» — «Салават Юлаев»

15 марта
«Салават Юлаев» — «Авангард»

17 марта
«Салават Юлаев» — «Барыс»

20 марта
«Салават Юлаев» — «Трактор»

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