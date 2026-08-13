Глава КХЛ встретится с гендиректором уфимского «Салавата Юлаева»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал высказывания генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова. Глава КХЛ назвал слова уфимского менеджера резкими, и предложил обсудить их на заседании руководителей клубов КХЛ.

Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в Континентальной хоккейной лиге присутствует неконкурентная среда.

«Я назвал нечестной игрой не поражение от „Локомотива“, а неконкурентную среду, которая присутствует в КХЛ. Мы открыто об этом говорим с лигой. Они нас понимают, не всё могут сделать. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть какие-то кураторы — большие начальники. Они сами могут к этому не иметь отношения, но их подчиненные считают, что все остальные крепостные. Можно делать всё, что хочешь. Нам приходится вести эту нечестную игру», — отмечал Баширов.