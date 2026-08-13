Глава КХЛ встретится с гендиректором уфимского «Салавата Юлаева»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал высказывания генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова. Глава КХЛ назвал слова уфимского менеджера резкими, и предложил обсудить их на заседании руководителей клубов КХЛ.
Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в Континентальной хоккейной лиге присутствует неконкурентная среда.
«Я назвал нечестной игрой не поражение от „Локомотива“, а неконкурентную среду, которая присутствует в КХЛ. Мы открыто об этом говорим с лигой. Они нас понимают, не всё могут сделать. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть какие-то кураторы — большие начальники. Они сами могут к этому не иметь отношения, но их подчиненные считают, что все остальные крепостные. Можно делать всё, что хочешь. Нам приходится вести эту нечестную игру», — отмечал Баширов.
«После тех резких слов с Ринатом Рашитовичем мы еще не общались. Лига работает следующим образом: имеется минимум три, при необходимости даже четыре заседания руководителей клубов КХЛ, в рамках которых обсуждаются любые вопросы, касающиеся дальнейшего развития лиги и ее регламента. По различным моментам имеются рабочие группы, есть инструменты взаимодействия с клубами. Лига выслушивает предложения и позицию клубов по разным вопросам. Но высказываться таким образом, как это сделал Ринат Рашитович, не поясняя, чего именно он хотел добиться… Скоро мы встретимся, поговорим, постараемся сделать так, чтобы вынести на обсуждение среди руководителей всех клубов лиги те идеи, которые он хочет донести», — приводит слова Морозова РИА Новости.
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