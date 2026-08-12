Александр Алексеев поделился впечатлениями от возвращения в «Салават Юлаев»

Хоккеист отметил, что возвращение в Уфу оставило только приятные эмоции. По его словам, за время отсутствия город заметно изменился в положительную сторону. Спортсмен обратил внимание на то, что на входе в «Уфа-Арену» поставили Face ID, город активно застраивается, появились много новых парков и ресторанов.

Говоря о предсезонной подготовке, Алексеев подчеркнул, что нагрузки традиционно высоки.

«Много катания, борьбы. Все ребята выкладываются, все хотят попасть в состав. Мы проделываем достаточно хорошую работу, всё идёт полным ходом», — сказал он.

Алексеев добавил, что тренировочные принципы КХЛ и НХЛ в целом схожи.

«В принципе всё то же самое, добавились только вечерние тренировки. Все делают акцент на давление и катание», — поделился хоккеист.

Причиной возвращения в КХЛ защитник назвал необходимость перезагрузки карьеры, в том числе ментальной.

«Всё впереди, посмотрим, как сложится», — сказал он.

За океаном Алексеев стал физически мощнее, прибавил в защите. И, как он сказал с улыбкой, потерял зубы.

Напомним, игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев вернулся в «Салават Юлаев» в начале июня 2026 года. За уфимский ХК Алексеев выступал в 2020–2021 годах.