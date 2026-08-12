Александр Алексеев поделился впечатлениями от возвращения в «Салават Юлаев»

Хоккеист отметил, что возвращение в Уфу оставило только приятные эмоции. По его словам, за время отсутствия город заметно изменился в положительную сторону. Спортсмен обратил внимание на то, что на входе в «Уфа-Арену» поставили Face ID, город активно застраивается, появились много новых парков и ресторанов.
Говоря о предсезонной подготовке, Алексеев подчеркнул, что нагрузки традиционно высоки.
«Много катания, борьбы. Все ребята выкладываются, все хотят попасть в состав. Мы проделываем достаточно хорошую работу, всё идёт полным ходом», — сказал он.
Алексеев добавил, что тренировочные принципы КХЛ и НХЛ в целом схожи.
«В принципе всё то же самое, добавились только вечерние тренировки. Все делают акцент на давление и катание», — поделился хоккеист.
Причиной возвращения в КХЛ защитник назвал необходимость перезагрузки карьеры, в том числе ментальной.
«Всё впереди, посмотрим, как сложится», — сказал он.
За океаном Алексеев стал физически мощнее, прибавил в защите. И, как он сказал с улыбкой, потерял зубы.
Напомним, игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев вернулся в «Салават Юлаев» в начале июня 2026 года. За уфимский ХК Алексеев выступал в 2020–2021 годах.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.