Александр Алексеев вернулся из НХЛ в уфимский «Салават Юлаев»

Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев вернулся в «Салават Юлаев». Об этом сообщили в уфимском хоккейном клубе.
В КХЛ права на Алексеева принадлежат «Салавату Юлаеву». Ранее он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2018 года под общим 31-м номером. За столичный клуб он дебютировал в 2021 году, также играл за фарм-клуб «Вашингтона» с 2019 по 2025 год.
В июле прошлого года россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» после того, как не получил от столичной команды квалификационного предложения. Весь нынешний сезон защитник провел в фарм-клубе «Питтсбурга».
За «Салават Юлаев» Алексеев выступал в 2020–2021 годах.
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