Руслан Хабибов высказался о финансировании профессиональных клубов Башкирии

Стремится ли руководство министерства спорта Башкирии добиться максимальной отдачи от каждого бюджетного рубля, вложенного в профессиональных высокооплачиваемых спортсменов ведущих клубов республики? Такой вопрос задал главный редактор агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов в публицистической программе «Честно говоря» на БСТ вице-премьеру правительства Башкирии — министру спорта Руслану Хабибову.
«Честно говоря, да. Но здесь есть определённое „но“», — ответил Руслан Хабибов.
Глава ведомства пояснил, что задача такая стоит, но не всегда всё обстоит идеально. По словам Руслана Хабибова, минспорт работает с руководителями спортивных клубов и команд над многими важными вопросами.
«Во-первых, над тем, чтобы в каждом клубе занимались воспитанники из Башкирии. В настоящее время их количество как в ХК „Салават Юлаев“, так и в ФК „Уфа“ с каждым годом растёт.
И, во-вторых, давайте будем ещё раз честно говорить, нам есть куда направлять деньги. Высокооплачиваемых легионеров ни в одном клубе фактически уже сегодня и не осталось. Потому что другая задача — растить своих, поддерживать их. И вот в этом направлении прежде всего надо совершенствоваться. «Салават Юлаев» тоже говорит, что сегодня трансферная компания, которую провели, направлена на максимальное привлечение своих воспитанников из «Тороса», «Толпара». Собственно о чём и говорил Баширов (Р.Р. Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев» — прим. ред.). Так же это сегодня и в футболе, да и в других видах спорта.
Но ещё раз хочу сказать, что, безусловно, в профессиональном спорте финансирование играет огромную роль. Но не самую главную. Почему? Потому что в противном случае были бы просто соревнования бюджетов. Кто-то там миллиард, а кто-то сто миллионов направляет, и занимает 1 место. И определённый клуб, например, хоккейный, каждый год становился бы чемпионом, причём ещё до того, как начинался игровой сезон», — сказал Руслан Хабибов.
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