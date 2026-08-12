Четверг, 13 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
Эксклюзив
14:09 (UTC+5), 12 Августа 2026

Руслан Хабибов высказался о финансировании профессиональных клубов Башкирии

Фото: Арсен Муртазин | публицистическая программа «Честно говоря» на БСТ
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Стремится ли руководство министерства спорта Башкирии добиться максимальной отдачи от каждого бюджетного рубля, вложенного в профессиональных высокооплачиваемых спортсменов ведущих клубов республики? Такой вопрос задал главный редактор агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов в публицистической программе «Честно говоря» на БСТ вице-премьеру правительства Башкирии — министру спорта Руслану Хабибову.

«Честно говоря, да. Но здесь есть определённое „но“», — ответил Руслан Хабибов.

Глава ведомства пояснил, что задача такая стоит, но не всегда всё обстоит идеально. По словам Руслана Хабибова, минспорт работает с руководителями спортивных клубов и команд над многими важными вопросами.

«Во-первых, над тем, чтобы в каждом клубе занимались воспитанники из Башкирии. В настоящее время их количество как в ХК „Салават Юлаев“, так и в ФК „Уфа“ с каждым годом растёт.

И, во-вторых, давайте будем ещё раз честно говорить, нам есть куда направлять деньги. Высокооплачиваемых легионеров ни в одном клубе фактически уже сегодня и не осталось. Потому что другая задача — растить своих, поддерживать их. И вот в этом направлении прежде всего надо совершенствоваться. «Салават Юлаев» тоже говорит, что сегодня трансферная компания, которую провели, направлена на максимальное привлечение своих воспитанников из «Тороса», «Толпара». Собственно о чём и говорил Баширов (Р.Р. Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев» — прим. ред.). Так же это сегодня и в футболе, да и в других видах спорта.

Но ещё раз хочу сказать, что, безусловно, в профессиональном спорте финансирование играет огромную роль. Но не самую главную. Почему? Потому что в противном случае были бы просто соревнования бюджетов. Кто-то там миллиард, а кто-то сто миллионов направляет, и занимает 1 место. И определённый клуб, например, хоккейный, каждый год становился бы чемпионом, причём ещё до того, как начинался игровой сезон», — сказал Руслан Хабибов.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru