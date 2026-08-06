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14:59 (UTC+5), 06 Августа 2026

Ринат Баширов объяснил, почему «Салават Юлаев» заключил мало контрактов

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью программе «Честно говоря» рассказал о подготовке команды и планах на предстоящий сезон. Он заявил, что сегодня клуб решает вопросы благодаря поддержке правительства региона.

«Несмотря на финансовые трудности, у нас всегда цели самые высокие. Главная цель — выиграть Кубок Гагарина. Задачи ставятся руководством республики перед началом чемпионата. В конце августа у нас будет совет директоров, потом планируется встреча с Главой республики Радием Хабировым, и там уже будут поставлены минимальные задачи, которые предстоит выполнить тренерскому штабу, команде и нам», — отметил Ринат Баширов.

Гендиректор «Салавата» также объяснил, почему клуб в этом межсезонье заключил мало контрактов.

«Благодаря поддержке республики мы видим, что костяк команды совершенно другой, нежели чем в прошлом году. Уже устоявшийся, и поэтому мы не стали приобретать большое количество новых игроков. Ребята уже к своим новым ролям привыкли. Молодёжь подросла, мы подключили около 20 хоккеистов из „Тороса“ и „Толпара“. Надеемся порадовать наших болельщиков», — сказал Баширов.

Ранее стал известен тренерский штаб «Салавата Юлаева» на новый сезон.

Видео: программа | «Честно говоря»
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