Ринат Баширов объяснил, почему «Салават Юлаев» заключил мало контрактов

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью программе «Честно говоря» рассказал о подготовке команды и планах на предстоящий сезон. Он заявил, что сегодня клуб решает вопросы благодаря поддержке правительства региона.
«Несмотря на финансовые трудности, у нас всегда цели самые высокие. Главная цель — выиграть Кубок Гагарина. Задачи ставятся руководством республики перед началом чемпионата. В конце августа у нас будет совет директоров, потом планируется встреча с Главой республики Радием Хабировым, и там уже будут поставлены минимальные задачи, которые предстоит выполнить тренерскому штабу, команде и нам», — отметил Ринат Баширов.
Гендиректор «Салавата» также объяснил, почему клуб в этом межсезонье заключил мало контрактов.
«Благодаря поддержке республики мы видим, что костяк команды совершенно другой, нежели чем в прошлом году. Уже устоявшийся, и поэтому мы не стали приобретать большое количество новых игроков. Ребята уже к своим новым ролям привыкли. Молодёжь подросла, мы подключили около 20 хоккеистов из „Тороса“ и „Толпара“. Надеемся порадовать наших болельщиков», — сказал Баширов.
Ранее стал известен тренерский штаб «Салавата Юлаева» на новый сезон.
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