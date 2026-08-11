Башкирские каноисты смогут выступать на международной арене с 2027 года

Каноисты из Башкирии смогут выступать на международных турнирах с флагом и гимном России с 2027 года. Международная федерация каноэ решила восстановить полноценные права российских и белорусских спортсменов.
Как сообщили в организации, при принятии данного решения совет директоров федерации ориентировался на рекомендации МОК отменить санкции.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с атлетов из России. Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Также отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.