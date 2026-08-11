Башкирские каноисты смогут выступать на международной арене с 2027 года

Каноисты из Башкирии смогут выступать на международных турнирах с флагом и гимном России с 2027 года. Международная федерация каноэ решила восстановить полноценные права российских и белорусских спортсменов.

Как сообщили в организации, при принятии данного решения совет директоров федерации ориентировался на рекомендации МОК отменить санкции.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с атлетов из России. Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Также отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов.