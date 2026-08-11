Алсу Миназова пригласила жителей Башкирии на Спартакиаду народов РФ

Спартакиада народов России по гребному слалому стартует 15 августа в Уфе. Жителей республики на турнир пригласила известная слаломистка Алсу Миназова, первая спортсменка в истории России и СССР, представившая нашу страну в гребном слаломе на Олимпиаде.

В соревнованиях примут участие 108 спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации. Первые старты пройдут 15 августа.

Турнир по гребному слалому будет проходить в современном канале для гребного слалома, который был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и открыт к 450-летию Уфы на XII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

На данный момент в общем медальном зачете Башкирия занимает 9-е место. В активе башкирских спортсменов — 2 золота и 2 бронзы. В рейтинге лидирует Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область.