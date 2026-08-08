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20:44 (UTC+5), 08 Августа 2026

«Просто супер!»: спортсмен из Башкирии оценил стадион «Аургазы-Арена»

Фото: минспорта Башкирии | стоп-кадр видео
Иван Вавилов

Капитан футбольной команды «Аургазы» Норайр Караханян считает, что благодаря новому стадиону «Аургазы-Арена» клуб выйдет на новый профессиональный уровень.

«Раньше мы играли на обычном стадионе, где ничего не было. Сейчас у нас появилась возможность играть на более профессиональном уровне, и теперь мы с командой будем каждый день здесь заниматься. Покрытие просто супер, это поле намного лучше, чем-то, на котором я играл на всероссийских соревнованиях», — рассказал Караханян в интервью пресс-службе минспорта РБ.

Напомним, многофункциональный стадион построен в селе Толбазы Аургазинского района. Торжественное открытие спортобъекта прошло 8 августа в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и спортивного фестиваля «Сила. Единство. Семья».

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