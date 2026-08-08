ХК «Салават Юлаев» получил еще одного легионера

Канадского нападающего Джо Бландизи получил хоккейный клуб «Салават Юлаев» в обмен на права вратаря Даниила Тарасова, который выступает в Северной Америке. Сделка совершена с петербургским СКА. Об этом сообщается на официальном сайте команды из северной столицы России.

Бландизи пополнил состав СКА летом 2025 года. В дебютном сезоне в КХЛ канадский нападающий набрал 31 (14+17) балл в 64 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Хоккейные эксперты отмечают, что в составе «юлаевцев» Бландизи не задержится и он отправится в другой уральский клуб из Екатеринбурга.

Ранее «Башинформ» публиковал объяснение генерального директора ХК «Салават Юлаев» Рината Баширова о малом количестве заключенных контрактов в это межсезонье.