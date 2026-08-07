В Башкирии открыли Аллею спортивной славы

Сегодня в Октябрьском на территории Дворца спорта торжественно открыли Аллею спортивной славы. Как отметил глава муниципалитета Алексей Пальчинский, открытие новой точки притяжения горожан в год 80-летия города стало данью уважения спортсменам за их высокие результаты, тренерам — за подготовку выдающихся спортсменов, спортивным деятелям — за их вклад в развитие спорта в регионе.

В открытии аллеи приняли участие ветераны спорта Венер Гайнуллин и Михаил Старостин, победительница первенств Европы и мира, трёхкратная чемпионка России по боксу Азалия Аминева.

«Искренне благодарю Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, правительство республики, министерство спорта за многолетнюю поддержку нашего города в развитии спортивной сферы. Благодаря этой постоянной помощи мы открываем новые объекты, оснащаем учреждения и создаём комфортные условия для занятий спортом для жителей», — сказал Алексей Пальчинский.

В Башкирии физкультурой и спортом систематически занимаются 2,3 млн человек. Этот показатель вырос с 45,2 процента в 2019 году до 62 процентов в 2024 году. По этому критерию республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе.

«За последние четыре года объём финансирования спортивной отрасли вырос почти вдвое — с 5,2 млрд до 9,6 млрд рублей. По темпам строительства спортивных сооружений и их количеству мы входим в число лидеров в стране. Важно, что мы активно поддерживаем работников этой сферы. Мы стремимся, чтобы в каждом нашем муниципалитете была создана развитая спортивная инфраструктура. Для этого строим физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, крытые ледовые катки, стадионы, спортплощадки — в том числе благодаря тесному взаимодействию государства и бизнеса», — говорил ранее Глава Башкирии Радий Хабиров в своём выступлении на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта».