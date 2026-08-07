ФК «Уфа» после матча с «КАМАЗом» остался без главного тренера и игрока 

Футбольный клуб «Уфа» направил официальный протест в экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе с просьбой рассмотреть спорные эпизоды матча четвёртого тура Первой лиги между «Уфой» и «КАМАЗом».
Материалы матча рассмотрены 6 августа на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам полузащитника Залимхана Юсупова дисквалифицировали на два ближайших матча Первой лиги за оскорбительные высказывания в адрес соперника.
Главного тренера уфимского клуба Омари Тетрадзе дисквалифицировали за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Его отстранили от участия в соревнованиях на один месяц.
Старший тренер Фёдор Щербаченко пропустит две игры за аналогичные действия в отношении судей и инспекторов.
В предстоящих матчах обязанности главного тренера будет исполнять тренер ФК «Уфа» Алексей Румянцев.
Ранее заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов оценил матч с «КАМАЗом». Вице-премьер сказал, что поддержал решение клуба об обжаловании и необходимости более тщательного анализа матча.
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