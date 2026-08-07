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12:20 (UTC+5), 07 Августа 2026

В столице Башкирии состоялось совещание правления ФК «Уфа»

В подведении итогов и постановке задач на следующий игровой сезон принял участие заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов.

Фото: министерство спорта Республики Башкортостан | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Руслан Хабибов отметил, что «горожане» уверенно начинают новый спортивный год.

В первых четырёх матчах команда набрала 8 очков, что позволило ей подняться на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Такой результат признан удовлетворительным, но главная задача на этот сезон не меняется — необходимо закрепиться в середине таблицы и играть стабильно.

Что касается трансферной кампании, проведённой в межсезонье, в клубе считают её приемлемой. При этом работа по усилению состава не останавливается и будет продолжаться в ближайшее время.

Отдельно Руслан Хабибов оценил недавний матч с «КамАЗом».

«Мы разделяем позицию болельщиков, что были спорные судейские решения, которые непосредственно могли повлиять на ход игры. Поддержали решение клуба об обжаловании и необходимости более тщательного анализа матча», — сказал Руслан Хабибов.

Ранее в Башкирии открыли Аллею спортивной славы.

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