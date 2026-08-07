В столице Башкирии состоялось совещание правления ФК «Уфа»

Руслан Хабибов отметил, что «горожане» уверенно начинают новый спортивный год.
В первых четырёх матчах команда набрала 8 очков, что позволило ей подняться на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Такой результат признан удовлетворительным, но главная задача на этот сезон не меняется — необходимо закрепиться в середине таблицы и играть стабильно.
Что касается трансферной кампании, проведённой в межсезонье, в клубе считают её приемлемой. При этом работа по усилению состава не останавливается и будет продолжаться в ближайшее время.
Отдельно Руслан Хабибов оценил недавний матч с «КамАЗом».
«Мы разделяем позицию болельщиков, что были спорные судейские решения, которые непосредственно могли повлиять на ход игры. Поддержали решение клуба об обжаловании и необходимости более тщательного анализа матча», — сказал Руслан Хабибов.
Ранее в Башкирии открыли Аллею спортивной славы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.