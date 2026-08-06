В уфимском Дворце борьбы пройдет турнир по кулачным боям

Спортивная жизнь в Башкортостане продолжает набирать обороты. Очередной яркий этап — подготовка к масштабному турниру по кулачным боям, который пройдет 29 августа во Дворце борьбы. Уже восьмой раз республика принимает соревнования столь высокого уровня, и, как отметил премьер-министр республики Андрей Назаров, это подтверждает статус региона как одного из центров бокса в стране.

Главная интрига вечера — два титульных боя. Особое внимание приковано к Ильнару «Хантеру» Ишимбаеву, который выступит в новой весовой категории до 84 кг. Напомним, ранее спортсмен уже завоевывал пояса в весе 77 кг. Всего честь Башкортостана будут защищать 12 спортсменов, рассказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

«Параллельно с подготовкой к домашнему турниру республиканские спортсмены показывают результаты на Спартакиаде народов России. С 4 августа там проходят напряженные бои. Иван Тихонов вышел в полуфинал, а Бекхан Исраилов сегодня уверенно победил своего соперника», — отметил он.

Еще одно важное событие, по словам главы регионального кабмина, произошло в мировом боксе. World Boxing допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.

«Это открывает прямой путь к Олимпийским играм 2028 года, и теперь подготовка к главному старту четырехлетия становится приоритетной задачей», — добавил Андрей Назаров.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров встретился с чемпионкой мира по тайскому боксу Зариной Исламовой и её тренером Александром Гавриловым.