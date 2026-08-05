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18:03 (UTC+5), 05 Августа 2026

Чемпионка мира из Башкирии выходит на ринг с бабушкиным нагрудником

В этом году Зарина Исламова завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Малайзии.

Фото: Андрей Назаров | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина
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Сегодня премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров встретился с чемпионкой мира по тайскому боксу Зариной Исламовой и её тренером Александром Гавриловым.

Профессиональную карьеру спортсменка начинала в Таиланде: одержала 10 побед, занимает вторую строчку мирового рейтинга лиги RWS, успешно выступала на легендарном стадионе Раджадамнерн в Бангкоке, а также в Японии и Камбодже.

«Радует, что Зарина не останавливается — хочет попробовать силы в классическом боксе. Как председатель Федерации бокса Башкортостана, я только „за“, поддержим», — написал Андрей Назаров в своем канале в МАХе.

Особенно тронуло премьер-министра, что спортсменка выходит на ринг с элементами башкирского национального костюма — в нагруднике от бабушки и меховой шапке. «Чувствует связь с родным краем, заряжается силой предков. Когда наши спортсмены побеждают и популяризируют культуру республики на весь мир — это дорогого стоит», — подчеркнул Андрей Назаров.

Зарина родом из Сибая. Сам премьер-министр тоже из этого города, поэтому встреча стала для него особенно тёплой. «За земляков рад вдвойне», — признался Андрей Назаров и пожелал спортсменке новых высот: «Алга! Мы поддержим!».

Ранее Башкирская боксерша удивила участников чемпионата мира игрой на фортепиано.

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