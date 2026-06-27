Башкирская боксерша удивила участников чемпионата мира игрой на фортепиано

Боксерша из Сибая Зарина Исламова сыграла на фортепиано популярную мелодию и удивила участников чемпионата мира. Видеозапись, снятую в Куала-Лумпуре, опубликовали в соцсетях Федерации тайского бокса РФ.

«Сборная России по муай-тай может и так. Капитан женской сборной и чемпионка мира по муай-тай Зарина Исламова исполняет популярную мелодию мексиканского композитора Гибрана Алькосера», — написали в Федерации.

Напомним, Зарина Исламова стала первой чемпионкой мира по тайскому боксу среди спортсменов из Башкирии. На пути к титулу башкирская боксерша одолела соперниц из Сингапура, Гонконга и Ирана.

«Очень рада стать первой чемпионкой мира по муай-тай среди женщин из Башкортостана. Благодаря этой победе я выполнила норматив мастера спорта международного класса», — рассказала «Башинформу» боксерша.